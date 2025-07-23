Назад 23.07.25, 16:58 Самый северный мишленовский ресторан прекратил работу Финская компания, управлявшая рестораном Tapio, самым северным в мире заведением со звездой Michelin, признана банкротом.

Иллюстративное фото.

Foto: Scanpix/dpa

В июне компания GSTQ North Oy подала заявление о банкротстве в окружной суд Оулу. Позднее в том же месяце суд признал компанию банкротом.

Ресторан, расположенный в Рука, Куусамо, прекратил работу в мае. Предпринимательская пара Йоханна Моуруярви и Коннор Лейборн сообщили об этом в Instagram-аккаунте ресторана. Причиной решения было указано появление ребенка в семье.

По словам Лейборна, управление рестораном высшего класса требует колоссального количества времени. «Когда родился наш малыш, мы решили закрыть ресторан, чтобы сосредоточиться на ребенке и семье», – написал он в сообщении для Yle

Статья продолжается после рекламы

Пара управляла рестораном вдвоем, без других сотрудников.

В прошлом году их ресторан, рассчитанный на 18 гостей, получил звезду Michelin. Tapio был самым северным рестораном, включенным в путеводитель Michelin.