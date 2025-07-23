Самый северный мишленовский ресторан прекратил работу

Финская компания, управлявшая рестораном Tapio, самым северным в мире заведением со звездой Michelin, признана банкротом.
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- Foto: Scanpix/dpa
В июне компания GSTQ North Oy подала заявление о банкротстве в окружной суд Оулу. Позднее в том же месяце суд признал компанию банкротом.
Ресторан, расположенный в Рука, Куусамо, прекратил работу в мае. Предпринимательская пара Йоханна Моуруярви и Коннор Лейборн сообщили об этом в Instagram-аккаунте ресторана. Причиной решения было указано появление ребенка в семье.
По словам Лейборна, управление рестораном высшего класса требует колоссального количества времени. «Когда родился наш малыш, мы решили закрыть ресторан, чтобы сосредоточиться на ребенке и семье», – написал он в сообщении для Yle
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Пара управляла рестораном вдвоем, без других сотрудников.
В прошлом году их ресторан, рассчитанный на 18 гостей, получил звезду Michelin. Tapio был самым северным рестораном, включенным в путеводитель Michelin.
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