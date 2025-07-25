Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро
Латвийская компания была признана единственным победителем тендера на 24 миллиона евро, объявленного международной коалицией по поставкам дронов для Украины. Название предприятия Министерство обороны Латвии не раскрыло.
«В секторе много скрытности – у лучших компаний, которые я знаю, даже нет веб-сайтов», – рассказывает о работающих в Эстонии оборонных компаниях стартап-предприниматель Рагнар Сасс, инвестиционный фонд которого Darkstar получил 10 миллионов евро из государственного бюджета Эстонии.
«К нам приходят с вопросами, и мы сами стучимся в двери»
Эстонский производитель дронов Threod Systems с помощью консультантов оценивает интерес возможных покупателей, включая компании оборонной промышленности, европейских производителей и частные инвестиционные фонды, пишет Bloomberg.
Германия стремительно меняет оборонную стратегию: после десятилетий осторожности венчурные инвестиции в военные стартапы растут, бюрократия сокращается, а небольшие фирмы получают прямой доступ к армии. Среди новых идей и технологий есть и экзотические – например, стартап, предлагающий использовать на поле боя тараканов-шпионов.
Казахстанский стартап по производству боевых дронов Taharqa Technologies хотел бы наладить выпуск в ЕС и выбирает между Эстонией и Латвией. Руководитель компании Таир Балбаев рассказал в интервью ДВ, что важно тренировать дроны на ландшафте конкретной страны, а также о том, что его пугает сложность сертификации в Эстонии и незаинтересованность чиновников.