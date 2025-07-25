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Деловые ведомости
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  • 27.07.25, 15:15

Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро

Латвийская компания была признана единственным победителем тендера на 24 миллиона евро, объявленного международной коалицией по поставкам дронов для Украины. Название предприятия Министерство обороны Латвии не раскрыло.
Главы государств и руководители Европейского Союза на выставке дронов в Украине в феврале этого года.
  • Главы государств и руководители Европейского Союза на выставке дронов в Украине в феврале этого года.
  • Foto: AFP/Scanpix
Целью закупки было приобретение для Украины высокоэффективных автономных беспилотных систем.
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