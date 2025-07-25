Латвийская компания обошла конкурентов и получила контракт на поставку дронов на 24 млн евро

Казахстанский стартап по производству боевых дронов Taharqa Technologies хотел бы наладить выпуск в ЕС и выбирает между Эстонией и Латвией. Руководитель компании Таир Балбаев рассказал в интервью ДВ, что важно тренировать дроны на ландшафте конкретной страны, а также о том, что его пугает сложность сертификации в Эстонии и незаинтересованность чиновников.