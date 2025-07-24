Боевые «единороги» и тараканы-шпионы: Германия резко меняет подход к обороне

Кроме упрощения доступа к тендерам, изменяется сам подход: вместо многолетнего ожидания одобрения, как это было прежде, теперь стартапы могут быстро тестировать свои продукты в боевых условиях . В 2024 году объем венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе вырос до 1 млрд долларов – почти в три раза по сравнению с 2022 годом. В Германии, по данным Dealroom, за последние пять лет стартапы в этой сфере привлекли 1,4 млрд долларов – больше, чем в любой другой европейской стране.

Единороги оборонной индустрии

Европа обзавелась тремя оборонными стартапами-«единорогами», каждый из которых оценен более чем в 1 млрд долларов. Два из них – немецкие:

• Helsing – разработчик ударных дронов и ИИ для анализа поля боя. Компания, основанная всего четыре года назад, недавно удвоила свою капитализацию до 12 миллиардов долларов. «Европа в этом году, впервые за десятилетия, тратит на приобретение оборонных технологий больше, чем США», – отметил сооснователь Helsing Гундберт Шерф. По его словам, Европа может оказаться на пороге технологического прорыва, сравнимого по значимости с Манхэттенским проектом (программой по созданию США атомной бомбы в годы Второй мировой).

• Quantum Systems – немецкий производитель дронов, активно участвующий в поставках для Украины и работающий с Минобороны ФРГ.

• Tekever – португальская компания, также специализирующаяся на производстве дронов, включая морские беспилотники.

Поддержка со стороны государства открыла перед этими компаниями возможности, ранее доступные только крупным концернам вроде Rheinmetall и Hensoldt. Но именно молодые компании сейчас, по словам источников Reuters, становятся основными драйверами инноваций.

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