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  • 24.07.25, 13:09

Боевые «единороги» и тараканы-шпионы: Германия резко меняет подход к обороне

Германия стремительно меняет оборонную стратегию: после десятилетий осторожности венчурные инвестиции в военные стартапы растут, бюрократия сокращается, а небольшие фирмы получают прямой доступ к армии. Среди новых идей и технологий есть и экзотические – например, стартап, предлагающий использовать на поле боя тараканов-шпионов.
Визуализация прототипа насекомых-разведчиков от стартапа Swarm Biotactics.
  • Визуализация прототипа насекомых-разведчиков от стартапа Swarm Biotactics.
  • Foto: Swarm biotactics
Закупки без проволочек
Германия, на фоне геополитических изменений и ослабления гарантий со стороны США, реформирует систему военных закупок, пишет Reuters. Новый проект закона, одобренный кабинетом канцлера Фридриха Мерца, направлен на то, чтобы «снизить барьеры для стартапов, испытывающих дефицит наличности», позволяя им получать авансирование. Также он дает возможность ограничивать тендеры участниками из ЕС.
«Он сказал мне: "Деньги больше не отговорка – они теперь есть". Это был поворотный момент», – пересказывает агентству свою беседу с министром обороны Борисом Писториусом Марк Витфельд, глава стартапа ARX Robotics.

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Кроме упрощения доступа к тендерам, изменяется сам подход: вместо многолетнего ожидания одобрения, как это было прежде, теперь стартапы могут быстро тестировать свои продукты в боевых условиях. В 2024 году объем венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе вырос до 1 млрд долларов – почти в три раза по сравнению с 2022 годом. В Германии, по данным Dealroom, за последние пять лет стартапы в этой сфере привлекли 1,4 млрд долларов – больше, чем в любой другой европейской стране.
Единороги оборонной индустрии
Европа обзавелась тремя оборонными стартапами-«единорогами», каждый из которых оценен более чем в 1 млрд долларов. Два из них – немецкие:
Helsing – разработчик ударных дронов и ИИ для анализа поля боя. Компания, основанная всего четыре года назад, недавно удвоила свою капитализацию до 12 миллиардов долларов. «Европа в этом году, впервые за десятилетия, тратит на приобретение оборонных технологий больше, чем США», – отметил сооснователь Helsing Гундберт Шерф. По его словам, Европа может оказаться на пороге технологического прорыва, сравнимого по значимости с Манхэттенским проектом (программой по созданию США атомной бомбы в годы Второй мировой).
Quantum Systems – немецкий производитель дронов, активно участвующий в поставках для Украины и работающий с Минобороны ФРГ.
Tekever – португальская компания, также специализирующаяся на производстве дронов, включая морские беспилотники.
Поддержка со стороны государства открыла перед этими компаниями возможности, ранее доступные только крупным концернам вроде Rheinmetall и Hensoldt. Но именно молодые компании сейчас, по словам источников Reuters, становятся основными драйверами инноваций.
Пруссаки-разведчики и другие идеи

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«Германия развила совершенно новую открытость по вопросам безопасности с момента вторжения в Украину», – говорит Свен Вайценеггер, глава Cyber Innovation Hub при Бундесвере.
Новые идеи действительно впечатляют: от дронов под управлением искусственного интелекта до «кибер-тараканов» от стартапа Swarm Biotactics – живых насекомых с миниатюрными рюкзаками и камерами, управляемых нейростимуляцией и способных работать роем.
Германия, экономика которой страдает от высоких цен на энергию и конкуренции с Китаем, теперь рассматривает оборонные технологии как новый источник роста. «Нам просто нужно привыкнуть к этой мысли: мощная оборонная индустрия – это сильная экономика и инновации на стероидах», – подчеркивает Маркус Федерле из инвестиционной компании Tholus Capital.
Слабость автопрома также играет на руку стартапам: освобождаются производственные мощности, а сотрудники переходят в оборонный сектор. «Стартапам просто нужны мозги, чтобы разрабатывать и создавать прототипы. А немецкий Mittelstand (малый и средний бизнес – прим. ред.) станет их мускулами», – говорит Стефан Туманн, директор Donaustahl.
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