Известная актриса и режиссер о коронакризисе: мы только сейчас начали оправляться

«Мы буквально проели все свои сбережения и только сейчас понемногу начали оправляться», – так актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль описала свои переживания в эфире передачи радио Äripäev «Успешные женщины».
- Актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль.
- Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix
Для Лилль пандемия коронавируса стала настоящим испытанием. Когда все закрылось, у нее оставались накопления всего на один месяц. «Со сбережениями у меня все плохо, потому что я совсем не умею планировать финансы, – призналась она. – Если бы я была матерью-одиночкой, то, наверное, работала бы где-нибудь на кассе». Преодолеть кризис помогло неожиданное наследство, добавила Лилль.
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