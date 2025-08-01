Назад 01.08.25, 19:10 Известная актриса и режиссер о коронакризисе: мы только сейчас начали оправляться «Мы буквально проели все свои сбережения и только сейчас понемногу начали оправляться», – так актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль описала свои переживания в эфире передачи радио Äripäev «Успешные женщины».

Актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль.

Foto: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Для Лилль пандемия коронавируса стала настоящим испытанием. Когда все закрылось, у нее оставались накопления всего на один месяц. «Со сбережениями у меня все плохо, потому что я совсем не умею планировать финансы, – призналась она. – Если бы я была матерью-одиночкой, то, наверное, работала бы где-нибудь на кассе». Преодолеть кризис помогло неожиданное наследство, добавила Лилль.