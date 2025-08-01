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  • 01.08.25, 09:51

Экспресс-оценка: в июле цены выросли на 0,6%

Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен с учетом расходов туристов повысился в июле по сравнению с прошлым месяцем на 0,6%. По сравнению с июлем прошлого года индекс повысился на 5,6%.
На рост цен, помимо прочего, повлияли повысившиеся с июля налог с оборота, а также акцизы на табак и бензин.
  • На рост цен, помимо прочего, повлияли повысившиеся с июля налог с оборота, а также акцизы на табак и бензин.
  • Foto: Shutterstock
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также расходы туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).
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