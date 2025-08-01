Экспресс-оценка: в июле цены выросли на 0,6%

Согласно первоначальной оценке Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен с учетом расходов туристов повысился в июле по сравнению с прошлым месяцем на 0,6%. По сравнению с июлем прошлого года индекс повысился на 5,6%.
На рост цен, помимо прочего, повлияли повысившиеся с июля налог с оборота, а также акцизы на табак и бензин.
Foto: Shutterstock
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также расходы туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Петиция о снижении налога с оборота на продукты питания собрала уже 80 000 подписей, однако правительство остается на твердой позиции: снижение НСО на продовольственные товары не повлияет на цены на еду, а в высоких ценах виноваты торговые центры.
Экономика еврозоны выросла во втором квартале 2025 года на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экономика Европейского Союза – на 1,5%, следует из предварительной экспресс-оценки статистического агентства Eurostat.
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Инфляция, повышение налогов и холодная весна нанесли такой удар по ресторану Lahepere Villa, получившему рекомендацию гида Michelin, что заведение вынуждено закрыться. По словам хозяйки ресторана Хелен Вихтол, сейчас малому предпринимателю справляться невероятно трудно.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.