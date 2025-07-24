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  • 24.07.25, 13:52

Известный ресторан закрывается. «Скоро останется только подлива из фарша»

Инфляция, повышение налогов и холодная весна нанесли такой удар по ресторану Lahepere Villa, получившему рекомендацию гида Michelin, что заведение вынуждено закрыться. По словам хозяйки ресторана Хелен Вихтол, сейчас малому предпринимателю справляться невероятно трудно.
По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
  • По словам хозяйки Lahepere Villa Хелен Вихтол, резкое увеличение цен и налоговой нагрузки стало невыносимым для малого бизнеса.
  • Foto: Madis Veltman
Вихтол рассказала, что Lahepere Villa было сложно переложить рост цен на клиентов, поскольку ресторан уже находился в высоком ценовом сегменте. «Часто люди не понимают, как мы это делаем – ведь можно же предложить подливу из фарша за 10 евро. Но есть разные форматы, разные компании, и не все хотят подавать подливу из фарша – возможно, мы дойдем до того, что выжить можно будет только за ее счет».
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