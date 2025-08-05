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  • 05.08.25, 16:58

Впечатляюще! Смотрите, как изменилась стоимость строительства за 5 лет

Индекс строительных цен за год вырос на 1,4% – это вряд ли кого-то удивит. Более показательно то, как менялись его компоненты за последние 5 лет. Подробный обзор подготовил аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • Foto: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, индекс строительных цен во втором квартале 2025 года составил 282 пункта. Это означает годовой рост на 1,4%.
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