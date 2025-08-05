Впечатляюще! Смотрите, как изменилась стоимость строительства за 5 лет
Индекс строительных цен за год вырос на 1,4% – это вряд ли кого-то удивит. Более показательно то, как менялись его компоненты за последние 5 лет. Подробный обзор подготовил аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.