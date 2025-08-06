Европейские чиновники требуют от Каллас и фон дер Ляйен пересмотра политики в отношении Израиля

Прошел почти месяц с тех пор, как Израиль пообещал главе внешнеполитической службы ЕС Кае Каллас, что в обмен на снижение давления в Газу будет допущено больше гуманитарной помощи.
- В Брюсселе растет давление в отношении Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты и Каи Каллас. Чиновники требуют предпринять действия в связи с военными преступлениями Израиля.
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Согласно договоренности, объем гуманитарных поставок должен был существенно вырасти. Кроме того, должны были открыться новые маршруты доставки продовольствия, топлива и предметов первой необходимости. Израиль также обязался улучшить систему распределения помощи через сеть пекарен и общественных кухонь, пишет Politico. Однако, по данным ООН и гуманитарных организаций, в действительности этого не произошло.
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