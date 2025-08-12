Деловые ведомости
  • 12.08.25, 13:35

Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит

Договор уходящего с поста руководителя Кассы здоровья Райна Лаане не предусматривает выходного пособия, и министр социальных дел Кармен Йоллер не намерена предлагать его выплату, подтвердили ERR в Министерстве социальных дел.
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
В минувшую пятницу Лаане сообщил, что принял решение уйти в отставку и подаст заявление совету Кассы здоровья 22 августа, когда состоится очередное заседание.
Если еще на прошлой неделе председатель совета Кассы здоровья, министр социальных дел Кармен Йоллер не могла сказать, предусмотрено ли Лаане выходное пособие, то во вторник в министерстве подтвердили, что Йоллер не собирается вносить в совет предложение о его выплате.
«Договор председателя правления Кассы здоровья не предусматривает выходное пособие в случае ухода по собственному желанию», – добавил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.

Решение Райна Лаане об уходе было принято после скандала вокруг летних дней Кассы здоровья, прошедших в спа-отеле Wagenküll и обошедшихся в 84 тыс. евро плюс налог на льготы, в условиях сложной финансовой ситуации учреждения. Лаане останется в должности до 31 августа.
