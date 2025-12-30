Компании Joogiekspert и Coffeecup объединяют бизнес

Генеральный директор и мажоритарный владелец Joogiekspert OÜ Тынис Юулик подтвердил, что у него есть силы и желание развивать компанию и кофейный бизнес. «Будет создана более крупная и мощная компания».
Foto: Liis Treimann
Какао и кофе – не единственные сырьевые товары, цены на которые резко выросли из-за погодных катаклизмов: дорожают также апельсиновый сок и оливковое масло. Нестабильность рынка создает проблемы с поставками для производителей и импортеров.
Возле фабрики в Кейла ощущается сильный запах какао. Ноябрьская грязь, на вид напоминающая шоколад, идеально погружает нас в тему. Невнимательный взгляд может принять рассыпавшиеся при разгрузке какао-бобы за обычные камушки.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.