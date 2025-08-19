Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%297,44
  • OMX Riga1,04%913,01
  • OMX Tallinn−0,67%2 022,74
  • OMX Vilnius0,07%1 218,78
  • S&P 500−0,01%6 449,15
  • DOW 30−0,08%44 911,82
  • Nasdaq 0,03%21 629,77
  • FTSE 1000,22%9 177,62
  • Nikkei 225−0,38%43 546,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,39
  • 19.08.25, 12:22

Индийская компания инвестирует в Пайде 100 млн евро

Индийская компания электронной промышленности Polymatech Electronics сообщила, что к 2027 году инвестирует 100 млн евро в производство печатных плат в Пайде.
В Пайде, рядом с E-Piim, появится второй завод стоимостью 100 млн евро.
  • В Пайде, рядом с E-Piim, появится второй завод стоимостью 100 млн евро.
  • Foto: Polymatech
В Эстонии компания ведет деятельность через Brandner Electronics OÜ, владельцами которого являются основатель и генеральный директор Polymatech Эсвара Рао Нандам (60%), Вишаал Нандам (35%) и руководитель направления печатных плат индийской компании Таря Рапала (5%).
