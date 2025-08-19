Индийская компания инвестирует в Пайде 100 млн евро

В Пайде, рядом с E-Piim, появится второй завод стоимостью 100 млн евро.
Foto: Polymatech
В Эстонии компания ведет деятельность через Brandner Electronics OÜ, владельцами которого являются основатель и генеральный директор Polymatech Эсвара Рао Нандам (60%), Вишаал Нандам (35%) и руководитель направления печатных плат индийской компании Таря Рапала (5%).
Промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3%, превысив первоначальный прогноз Евростата о падении на 1%. Негативную динамику возглавила крупнейшая экономика ЕС – Германия, где промышленное производство в июне упало на 2,3%.
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.
Мясоперерабатывающее предприятие Maag Food в этом году инвестирует 5 млн евро в строительство двух новых птичников в уезде Ляэне-Вирумаа, что позволит увеличить годовой объем производства концерна на 1,2 млн птиц.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?