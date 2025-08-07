ТОП 17: чем выше зарплата, тем больше интерес и навыки в использовании искусственного интеллекта

Поколение зумеров слишком капризно: они слишком ранимые, несерьезно относятся к иерархии, хотят слишком больших зарплат, часто меняют место работы, а иногда просто бесследно пропадают в свой первый рабочий день. ДВ разбирались в стереотипах вместе с компаниями по найму персонала, а также поговорили с молодыми людьми, которые прямо сейчас проходят практику в разных организациях.