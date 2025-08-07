ТОП 17: чем выше зарплата, тем больше интерес и навыки в использовании искусственного интеллекта
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.
Портал CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплатпроанализировали отрасли и профессии, в которых искусственный интеллект применяется в работе чаще всего. В опросе приняли участие 5432 человека со всей Эстонии.
