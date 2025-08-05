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  • 05.08.25, 12:50

Цены на электроэнергию в Эстонии упали почти втрое. Чего ждать дальше?

По сравнению с июлем прошлого года стоимость электроэнергии упала почти втрое – с 9,8 цента за киловатт-час до 3,7 цента за киловатт-час.
Ветряки. Фото иллюстративное.
  • Ветряки. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
Месячное снижение в июле составило 11%.
Снижению цен, которое наблюдается уже пятый месяц подряд, в значительной степени способствовали большой объем генерации солнечной энергии во всех странах Балтии, по-прежнему удерживающаяся на уровне выше среднего выработка гидроэнергии в Латвии и восстановление соединения Estlink 2, пояснили в Eesti Energia.
В июне цена на электроэнергию была на 55% ниже, чем в том же месяце прошлого года, а в июле на 63% ниже. При сравнении лета нынешнего и прошлого года играют роль два очень важных фактора, которые объясняют более чем двукратную разницу цен.

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Одним из важных факторов является восстановление соединения Estlink 2 мощностью 650 МВт. Благодаря нему большую часть 463 часа в июле, т.е. примерно 62% от всего месяца, цены на электроэнергию в Эстонии и Финляндии были одинаковыми.
«Высокая мощность соединения с Финляндией обеспечивает странам Балтии доступ ко всей гидроэнергии стран Северной Европы, а также к атомной энергии, поступающей из Финляндии. Это помогает удерживать цены на более низком уровне прежде всего в вечерние часы в отличие от ситуации, если соединения не было бы и в странах Балтии пришлось бы запускать сначала газовые станции в Латвии и Литве, а затем и дорогие сланцевые станции в Эстонии», – пояснил Карл Йоозеп Рандвеэр, аналитик торговли энергией Eesti Energia.
Второй важный фактор, который в предыдущие летние периоды в странах Балтии не наблюдался, – это неожиданный рост выработки гидроэнергии в Латвии. По состоянию на конец июля 2025 года выработка гидроэнергии в Латвии достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие, почти в 2,7 раза превысив средний показатель за летний период последних десяти лет. Обычно наблюдающийся весной пик выработки гидроэнергии в Латвии способствовал значительному снижению вечерних цен как в июне, так и в июле, прежде всего за счет замещения вечерней выработки газовых станций.
«Нельзя не упомянуть также о постоянном увеличении генерации ветровой и солнечной энергии во всех странах Балтии, что способствует снижению цен до уровня ниже 5 центов за киловатт-час. В летние дни, в первую очередь благодаря солнечной энергии, бывает все больше часов, когда цена на электроэнергию оказывается ниже одного цента за киловатт-час», – добавил Рандвеэр.
По состоянию на конец июля за два летних месяца таких часов насчитывалось 541 – почти 37% от всего лета.
В вечерние часы цены на электроэнергию во всех странах Балтии складываются под влиянием либо местного производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, либо импорта электроэнергии из стран Северной Европы. В связи с работами по техническому обслуживанию кабеля между Эстонией и Латвией из строя было выведено около 45% всей мощности соединения, что помешало передаче импортируемой электроэнергии из Финляндии в Латвию и Литву. В результате этого средняя цена на электроэнергию как в Латвии, так и в Литве осталась на уровне 4,6 цента за киловатт-час, что почти на 26% выше средних цен в Эстонии.
Около трети июля цена на электроэнергию в Эстонии была в среднем на 3,9 цента за киловатт-час выше, чем в Финляндии. В наибольшей степени эта разница в ценах между двумя странами проявлялась в часы пик с 18:00 до 21:00, когда она достигала 6,6 цента за киловатт-час. В Латвии и Литве одинаковая с Финляндией цена на электроэнергию наблюдалась лишь в течение пятой части июля. Средняя разница в цене в Латвии и Литве по сравнению с Финляндией составила в среднем 3 цента за киловатт-час.
Чего ждать в августе?

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«В начавшемся месяце цены на электроэнергию будут сильно зависеть от солнечной и ветровой энергии, а также от объемов производства наших северных соседей и цен на электроэнергию в их странах. Можно ожидать, что в течение августа выработка гидроэнергии в Латвии сократится, что приведет к снижению более дешевых производственных мощностей в странах Балтии и вновь поставит нас в большую зависимость от газовых и сланцевых станций, производящих более дорогую энергию», – рассказал Рандвеэр.
В то же время цены на электроэнергию в Эстонии могут повыситься из-за узких мест с передачей электроэнергии в производственных зонах Швеции и Норвегии, что ограничит поступление дешевой гидроэнергии из Швеции и Норвегии в Финляндию, а значит, и в страны Балтии. Это может привести к значительному росту цен – прежде всего в вечерние часы, когда в странах Балтии наблюдается дефицит производства дешевой электроэнергии, полагают в Eesti Energia.
Прогноз метеорологов на август обещает чередование дождливой и солнечной погоды. В солнечные дни за счет большого объема солнечной генерации рыночные цены на электроэнергию будут удерживаться на низком уровне, однако с заходом солнца снабжение электроэнергией в основном будет зависеть от расположенных во всех странах Балтии станций, которые работают на ископаемом топливе, а также импорта от северных соседей. Хотя до конца лета солнечная энергия будет оставаться важным фактором снижения цен, в августе ожидается возобновление производства на основе ископаемого топлива в больших по сравнению с июлем объемах, что, в свою очередь, приведет к росту местных цен на электроэнергию.
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