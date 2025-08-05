Цены на электроэнергию в Эстонии упали почти втрое. Чего ждать дальше?

Одним из важных факторов является восстановление соединения Estlink 2 мощностью 650 МВт. Благодаря нему большую часть 463 часа в июле, т.е. примерно 62% от всего месяца, цены на электроэнергию в Эстонии и Финляндии были одинаковыми.

«Высокая мощность соединения с Финляндией обеспечивает странам Балтии доступ ко всей гидроэнергии стран Северной Европы, а также к атомной энергии, поступающей из Финляндии. Это помогает удерживать цены на более низком уровне прежде всего в вечерние часы в отличие от ситуации, если соединения не было бы и в странах Балтии пришлось бы запускать сначала газовые станции в Латвии и Литве, а затем и дорогие сланцевые станции в Эстонии», – пояснил Карл Йоозеп Рандвеэр, аналитик торговли энергией Eesti Energia.

Второй важный фактор, который в предыдущие летние периоды в странах Балтии не наблюдался, – это неожиданный рост выработки гидроэнергии в Латвии. По состоянию на конец июля 2025 года выработка гидроэнергии в Латвии достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие, почти в 2,7 раза превысив средний показатель за летний период последних десяти лет. Обычно наблюдающийся весной пик выработки гидроэнергии в Латвии способствовал значительному снижению вечерних цен как в июне, так и в июле, прежде всего за счет замещения вечерней выработки газовых станций.

«Нельзя не упомянуть также о постоянном увеличении генерации ветровой и солнечной энергии во всех странах Балтии, что способствует снижению цен до уровня ниже 5 центов за киловатт-час. В летние дни, в первую очередь благодаря солнечной энергии, бывает все больше часов, когда цена на электроэнергию оказывается ниже одного цента за киловатт-час», – добавил Рандвеэр.

По состоянию на конец июля за два летних месяца таких часов насчитывалось 541 – почти 37% от всего лета.

В вечерние часы цены на электроэнергию во всех странах Балтии складываются под влиянием либо местного производства электроэнергии на основе ископаемого топлива, либо импорта электроэнергии из стран Северной Европы. В связи с работами по техническому обслуживанию кабеля между Эстонией и Латвией из строя было выведено около 45% всей мощности соединения, что помешало передаче импортируемой электроэнергии из Финляндии в Латвию и Литву. В результате этого средняя цена на электроэнергию как в Латвии, так и в Литве осталась на уровне 4,6 цента за киловатт-час, что почти на 26% выше средних цен в Эстонии.

Около трети июля цена на электроэнергию в Эстонии была в среднем на 3,9 цента за киловатт-час выше, чем в Финляндии. В наибольшей степени эта разница в ценах между двумя странами проявлялась в часы пик с 18:00 до 21:00, когда она достигала 6,6 цента за киловатт-час. В Латвии и Литве одинаковая с Финляндией цена на электроэнергию наблюдалась лишь в течение пятой части июля. Средняя разница в цене в Латвии и Литве по сравнению с Финляндией составила в среднем 3 цента за киловатт-час.

Чего ждать в августе?