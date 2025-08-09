Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 100−0,06%9 095,73
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,9
  • 10.08.25, 13:07

«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий

«Мир сейчас вверх дном. Это нужно признать», — сказал предприниматель Хейти Хяэль в большом интервью изданию Äripäev. При этом он добавил, что если не смотреть на вещи с оптимизмом, то нет и никакого смысла предпринимать что-то новое.
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
  • «Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
  • Foto: Andras Kralla
Энергетический концерн Alexela, в котором Хяэлю принадлежит контрольный пакет, в последнее время активно инвестирует. Хяэль рассказал, что стоит за теми или иными инвестициями, и на что он делает ставку в нынешние нестабильные времена. «Энергетика — это тема, вокруг которой в Эстонии за последние четыре-пять лет разгорелись серьезные страсти», – признал он.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

