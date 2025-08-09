Назад 10.08.25, 13:07 «Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий «Мир сейчас вверх дном. Это нужно признать», — сказал предприниматель Хейти Хяэль в большом интервью изданию Äripäev. При этом он добавил, что если не смотреть на вещи с оптимизмом, то нет и никакого смысла предпринимать что-то новое.

«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.

Foto: Andras Kralla

Энергетический концерн Alexela, в котором Хяэлю принадлежит контрольный пакет, в последнее время активно инвестирует. Хяэль рассказал, что стоит за теми или иными инвестициями, и на что он делает ставку в нынешние нестабильные времена. «Энергетика — это тема, вокруг которой в Эстонии за последние четыре-пять лет разгорелись серьезные страсти», – признал он.