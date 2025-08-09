«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
«Мир сейчас вверх дном. Это нужно признать», — сказал предприниматель Хейти Хяэль в большом интервью изданию Äripäev. При этом он добавил, что если не смотреть на вещи с оптимизмом, то нет и никакого смысла предпринимать что-то новое.
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Foto: Andras Kralla
Энергетический концерн Alexela, в котором Хяэлю принадлежит контрольный пакет, в последнее время активно инвестирует. Хяэль рассказал, что стоит за теми или иными инвестициями, и на что он делает ставку в нынешние нестабильные времена. «Энергетика — это тема, вокруг которой в Эстонии за последние четыре-пять лет разгорелись серьезные страсти», – признал он.
По словам предпринимателя и основного владельца Alexela Хейти Хяэля, проблема Эстонии в том, что правительство не занимается коренной причиной нехватки денег – слишком высокими расходами. Об этом он сказал в передаче радио Äripäev «Kuum Tool».
Новые проекты именитых предпринимателей, таких как Хейти Хяэль, Айвар Берзин и Индрек Аллманн, получат значительные средства из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа. Однако разработчики пока не готовы раскрыть подробности своих планов.