  • 28.08.25, 08:47

Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче

Редкий случай, когда проигравший на старте получает преимущество на финише - Эстония уже прошла свой кризис – с инфляцией в 25%, падением ВВП и болезненной перестройкой. И теперь, когда миру снова грозит спад, мы можем позволить себе роскошь быть чуть спокойнее, чем соседи, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков.
  • Foto: Личный архив
Эстония любит быть первой. Иногда это красиво: электронные выборы, стартапы, цифровое государство. Иногда – менее гламурно: рекордная инфляция, резкий обвал транзита, падение ВВП. Мы как тот ученик, который вылетает вперед и получает двойку раньше всех, зато к контрольной уже подтягивается.
И вот сейчас, когда мир в очередной раз подрагивает от слов «рецессия» и «спад», у нас есть парадоксальный бонус. Мы-то уже через это прошли. Пережили инфляционный пожар, очистили экономику, испили горькую чашу. А значит, есть шанс, что следующая глобальная волна ударит по нам мягче.
Дно мы уже видели

Статья продолжается после рекламы

Помните 2022-й? Когда счет за электричество был дороже ужина на двоих, а каждый поход в магазин превращался в квест: хватит ли денег на хлеб, сыр и счет за отопление. Цены обсуждали чаще, чем погоду. Инфляция подскочила до 25% и сожгла зарплаты так, что чувство стабильности испарилось вместе с очередным счетом за коммуналку.
В 2023 ВВП сократился на 3% – и это в то время, когда у большинства в ЕС сохранялся небольшой, но рост. Экономика сжималась, предприятия закрывались, люди резали расходы. Это был коллективный опыт выживания: кто-то поставил солнечные панели, кто-то перешел на удаленку, кто-то просто затянул пояса.
2024-й закрепил результат: минус 0,3% ВВП. На бумаге цифра выглядит скромно, но для бизнеса и домохозяйств это ощущалось как полноценная рецессия. И все-таки к концу года дно показалось. В последнем квартале 2024-го впервые за два года вышел небольшой плюс, который во втором квартале 2025-го повторился: около 0,5% ВВП в годовом выражении. Не эйфория, но и не падение.
И главное – прошла чистка. Те, кто держался на дешевой российской энергии или транзитных потоках, уже исчезли или радикально поменяли бизнес. Кто-то нашел новых партнеров в Скандинавии или Германии, кто-то переехал в индустриальные парки и научился считать киловатты. Экономика перестроилась под новые условия. Больно, но теперь запас прочности выше.

Мы это уже проходили

История любит рифмовать. Вспомним 2008-й: мировой кризис, падение спроса, кредитный пузырь. Эстония тогда вошла в шторм уже остывшей. Экономика замедлилась заранее, после российского эмбарго на транзит и перегрева строительного рынка.
Латвия и Литва, наоборот, мчались на всех парах: кредиты раздавались щедро, стройка бурлила, зарплаты росли быстрее, чем производительность. И когда осенью 2008-го жахнул кризис, по ним ударило сильнее: если общие потери за все время кризиса у Эстонии составили примерно 18% ВВП, то у Литвы – 20%, а у Латвии – 25%.
Иногда лучше пережить ломку заранее, чем врезаться на полном ходу.
Разница между странами кажется не такой уж большой, но социальный эффект был драматичным. В Риге и Вильнюсе зимой 2009-го прошли массовые беспорядки: тысячи людей вышли на улицы, протесты переросли в столкновения с полицией. В Таллинне – тишина. У нас кризис ударил жестко, но без социальной детонации. Мы вошли в шторм остывшими, соседи – перегретыми.
Это важный урок: иногда лучше пережить ломку заранее, чем врезаться на полном ходу.

Статья продолжается после рекламы

Почему следующий спад ударит мягче

Фискальная подушка. На конец 2024 года у Эстонии госдолг всего 23% ВВП – один из самых низких в ЕС. В Европе, где многие сидят с долгами под 80–100%, это почти роскошь. Если придется поддерживать людей и бизнес, у государства есть пространство для маневра.
Рынок труда держится. Безработица с 8% во втором квартале 2025-го к нынешнему времени снизилась до 6,5%. Люди работают, значит, магазины не пустуют, и внутренний спрос не схлопывается.
Средняя брутто-зарплата перевалила за 2000 евро. Да, инфляция отъела кусок, но теперь рост доходов начинает догонять цены. Это оживляет спрос и дает людям чуть больше уверенности. В кафе снова слышен звон посуды, а не только разговоры о тарифах.
Адаптация уже случилась. Мы перестали зависеть от старых российских направлений, научились экономить энергию и перестроили бизнес-модели. В отличие от соседей, которые еще в процессе адаптации, мы уже прошли через это. В мире циклов это дает нам фору.

Ранняя боль – страховка

Это не значит, что Эстония теперь в безопасности. Мы маленькая открытая экономика. Когда Германия чихает, нас лихорадит. Если скандинавы тормозят – падают наши заказы. А еще есть внешние шоки. Цены на газ и электроэнергию, геополитические игры, новые торговые барьеры. Все это бьет по нам в первую очередь.
Эстония любит быть первой. Иногда это обидно – особенно, когда речь о кризисах. Но парадокс в том, что ранняя боль может стать страховкой. Мы уже получили по зубам, адаптировались и начали выходить из рецессии.
В 2008-м раннее замедление позволило нам пройти мировой кризис чуть легче и без уличных взрывов. В 2025-м это может означать, что очередной глобальный спад так же ударит по нам мягче, чем по соседям. Мы уже заплатили за билет нав этот аттракцион. Осталось только не растерять преимущество и использовать его, чтобы вытащить экономику в рост.
И если в Риге и Вильнюсе снова загремят протесты, у нас есть шанс ограничиться вечными спорами в соцсетях и очередным мемом про цены на бензин. На фоне мировой рецессии это почти счастье.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

