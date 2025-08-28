Назад 28.08.25, 08:47 Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче Редкий случай, когда проигравший на старте получает преимущество на финише - Эстония уже прошла свой кризис – с инфляцией в 25%, падением ВВП и болезненной перестройкой. И теперь, когда миру снова грозит спад, мы можем позволить себе роскошь быть чуть спокойнее, чем соседи, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

Эстония любит быть первой. Иногда это красиво: электронные выборы, стартапы, цифровое государство. Иногда – менее гламурно: рекордная инфляция, резкий обвал транзита, падение ВВП. Мы как тот ученик, который вылетает вперед и получает двойку раньше всех, зато к контрольной уже подтягивается.

И вот сейчас, когда мир в очередной раз подрагивает от слов «рецессия» и «спад», у нас есть парадоксальный бонус. Мы-то уже через это прошли. Пережили инфляционный пожар, очистили экономику, испили горькую чашу. А значит, есть шанс, что следующая глобальная волна ударит по нам мягче.

Дно мы уже видели

Почему следующий спад ударит мягче

Фискальная подушка. На конец 2024 года у Эстонии госдолг всего 23% ВВП – один из самых низких в ЕС. В Европе, где многие сидят с долгами под 80–100%, это почти роскошь. Если придется поддерживать людей и бизнес, у государства есть пространство для маневра.

Рынок труда держится. Безработица с 8% во втором квартале 2025-го к нынешнему времени снизилась до 6,5%. Люди работают, значит, магазины не пустуют, и внутренний спрос не схлопывается.

Средняя брутто-зарплата перевалила за 2000 евро. Да, инфляция отъела кусок, но теперь рост доходов начинает догонять цены. Это оживляет спрос и дает людям чуть больше уверенности. В кафе снова слышен звон посуды, а не только разговоры о тарифах.

Адаптация уже случилась. Мы перестали зависеть от старых российских направлений, научились экономить энергию и перестроили бизнес-модели. В отличие от соседей, которые еще в процессе адаптации, мы уже прошли через это. В мире циклов это дает нам фору.

Ранняя боль – страховка

Это не значит, что Эстония теперь в безопасности. Мы маленькая открытая экономика. Когда Германия чихает, нас лихорадит. Если скандинавы тормозят – падают наши заказы. А еще есть внешние шоки. Цены на газ и электроэнергию, геополитические игры, новые торговые барьеры. Все это бьет по нам в первую очередь.

Эстония любит быть первой. Иногда это обидно – особенно, когда речь о кризисах. Но парадокс в том, что ранняя боль может стать страховкой. Мы уже получили по зубам, адаптировались и начали выходить из рецессии.

В 2008-м раннее замедление позволило нам пройти мировой кризис чуть легче и без уличных взрывов. В 2025-м это может означать, что очередной глобальный спад так же ударит по нам мягче, чем по соседям. Мы уже заплатили за билет нав этот аттракцион. Осталось только не растерять преимущество и использовать его, чтобы вытащить экономику в рост.

И если в Риге и Вильнюсе снова загремят протесты, у нас есть шанс ограничиться вечными спорами в соцсетях и очередным мемом про цены на бензин. На фоне мировой рецессии это почти счастье.