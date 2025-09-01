Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Foto: Эрик Прозес
Это заставляет задаться вопросом: имеет ли сейчас смысл зафиксировать процент по жилищному кредиту и ежемесячный платёж на годы вперед. И тут мнения расходятся.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Экономическая активность в еврозоне в августе ускорилась, что стало неожиданностью. Уверенность, что Европейский центральный банк воздержится от дальнейшего снижения процентных ставок в сентябре, возросла.
Хотя людям кажется, что в экономике сейчас все плохо как в 1990-х, этого не подтверждают ни ралли на рынке недвижимости, ни число новых ипотек. Аналитики и вовсе бодры и веселы: из экономических прогнозов крупных банков и Министерства финансов следует, что доходы людей вырастут рекордными тепмами.
Учитывая, что ближайшее будущее довольно туманно, особенно в том, что касается торговых правил и влияния введенных Соединенными Штатами таможенных пошлин, сохранить процентные ставки на нынешнем уровне – разумное решение, пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?