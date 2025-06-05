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  • 06.06.25, 07:00

Государство направит 50 миллионов на закупки для военной инфраструктуры

Руководители Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) провели в Йыхви для местных предпринимателей семинар по военным закупкам. Представители RKIK рассказали, что центр закупает около 150 тысяч различных товаров и услуг, а общий объем курируемых им госпоставок составит около миллиарда евро. В Ида-Вирумаа самые крупные инвестиции ожидаются в военный городок в Нарве.
Парковка в Йыхвиском военном городке. Иллюстративное фото.
  • Парковка в Йыхвиском военном городке. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев
Встречу в Йыхви организовал Ида-Вируский центр предпринимательства, на нее собрались около 30 представителей местных фирм, которые занимаются строительством, монтажом кондиционеров, производством металлоконструкций, пиломатериалов, постельного белья, недвижимостью, общепитом, розничной торговлей, медицинской помощью и даже пчеловодством.

Большие деньги на быстрые закупки

Такой широкий спектр компаний объясняется тем, что RKIK, по словам его сотрудников, закупает все необходимые для армии предметы, не только непосредственно военного назначения, вроде бронежилетов. В списках проведенных и планируемых госпоставок встречаются, например, закупка канцтоваров, садовой техники, курсов эстонского языка, услуг автошколы.
По словам Кристо Рауда, который руководит закупками для Сил обороны и Кайтселийта, связанными с инфраструктурой, в 2025-2026 годах на эту сферу государство потратит около 50 млн евро. В Ляэне-Вирумаа самые большие инвестиции пойдут на развитие военного городка в Тапа, а в Ида-Вирумаа – в создание военного городка в Нарве. Также в этих двух уездах пройдут большие конкурсы госпоставки на различные ремонтные работы.

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У RKIK сейчас около тысячи договорных партнеров. Для закупки стандартных товаров и повторяющихся услуг Центр оборонных инвестиций применяет так называемые динамические госпоставки. Это означает, что квалификация участников не проводится в каждом конкурсе отдельно. Компания, желающая сотрудничать с RKIK, один раз проходит квалификацию и после этого может участвовать в повторяющихся конкурсах поставок. Плюс такой схемы заключается в том, что государство может проводить закупки гораздо быстрее.

Местные строители обычно на субподряде

Однако у госпоставок обычно есть значительный минус для местных предпринимателей, прежде всего, в строительной сфере. Анатолий Ермак владеет ида-вируской строительной компанией Klarias Compani, у которой есть также своя подъемная техника и большегрузный транспорт. Он активно участвовал в семинаре, а после него рассказал ДВ, что его фирма не может квалифицироваться на конкурсы госпоставки, хотя у нее есть необходимая для выполнения заказа квалификация.
Владелец ида-вируской строительной компании Анатолий Ермак.
  • Владелец ида-вируской строительной компании Анатолий Ермак.
  • Foto: Николай Андреев
«Безусловно, любому предпринимателю хочется получить заказ, как говорится, на всю жизнь, который будет из года в год продлеваться, – сказал Анатолий Ермак. – Мы сами пользовались порталом закупок. И что нас всегда больше всего удивляло – это высокие пороги на оборот предприятия».
По его словам, требования к минимальному обороту участников конкурса такие, что местные строительные фирмы могут надеяться только стать субподрядчиками у победителя конкурса, который получает основную прибыль. Требованиям конкурсов обычно соответствуют только гиганты вроде Nordecon или Mapri, говорит предприниматель.
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