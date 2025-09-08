Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%295,78
  • OMX Riga−0,02%920,22
  • OMX Tallinn−0,2%2 002,35
  • OMX Vilnius0,03%1 233,98
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,19%9 225,4
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,18
  • OMX Baltic0,08%295,78
  • OMX Riga−0,02%920,22
  • OMX Tallinn−0,2%2 002,35
  • OMX Vilnius0,03%1 233,98
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,19%9 225,4
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,18
  • 08.09.25, 14:30

Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Начиная с октября добыча нефти будет увеличена на 137 тысяч баррелей в сутки, заявили восемь стран ОПЕК+ по итогам видеоконференции. По прогнозам экспертов, цена на нефть может упасть ниже 60 долларов за баррель, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Восемь ключевых экспортеров нефти, входящие в ОПЕК+, договорились вновь нарастить добычу нефти. В ходе видеоконференции в воскресенье, 7 сентября, профильные министры Саудовской Аравии, РФ, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана согласовали увеличение добычи на 137 тысяч баррелей в сутки начиная с октября, указывается в заявлении по итогам заседания. Решение принято в связи с «благоприятными фундаментальными показателями рынка» и «стабильными перспективами мировой экономики».
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+ «с точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов». По его словам, это «положительно сказывается» на российской нефтяной отрасли и экономике в целом. «Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке», – сказал он в эфире государственного телеканала «Россия 24».
Цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель

Статья продолжается после рекламы

Цена на нефть в настоящее время колеблется от 65 до 70 долларов за баррель, в этом году показатель сократился на 12 процентов. По оценке эксперта норвежского аналитического центра Rystad Energy Хорхе Леона, которую приводит агентство AFP, решение ОПЕК+ снизит цену на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель.
В начале августа восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.
Восемь стран ОПЕК+ начали увеличивать добычу в апреле, сначала незначительно, на 138 тысяч баррелей в сутки. Затем в мае, июне и июле – на 411 тысяч баррелей в сутки, в августе – на 548 тысяч баррелей в сутки, в сентябре – на 547 тысяч баррелей в сутки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
По мнению аналитиков, сентябрь ознаменуется рядом факторов, которые приведут к снижению цены на сырую нефть на мировом рынке, заявил Индрек Сасси, руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K.
Новости
  • 20.08.25, 10:49
Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию возобновлены
Возобновлены поставки по трубопроводу «Дружба», который снабжает российской нефтью ряд стран Центральной Европы. Перекачка сырья прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в РФ, передает DW.
Эпицентр
  • 28.07.25, 06:00
Можно ли запретить всю российскую нефть? Просто о сложном от ДВ
Цена барреля вновь растет, ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
2
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
3
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
6
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»

Последние новости

Новости
  • 08.09.25, 14:30
Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Новости
  • 08.09.25, 13:37
Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Биржа
  • 08.09.25, 12:17
Coop Pank нашел нового руководителя
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Новости
  • 08.09.25, 10:36
Swedbank избежал одного расследования в США, но угроза штрафа остается
Биржа
  • 08.09.25, 09:20
Глава Ekspress Grupp уходит в отставку

Сейчас в фокусе

Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Успех Skype стал отправной точкой для Яана Таллинна, который сейчас посвящает значительную часть своей энергии проектам, связанным с искусственным интеллектом.
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Enefit обеспокоена будущим гибридного парка в Пуртсе.
Новости
  • 07.09.25, 10:19
Enefit против планов конкурента построить ветропарк по соседству
Вот только лаваша-то в ассортименте и не хватало.
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
Участники встречи, состоявшейся на предприятии Estonian Cell.
Новости
  • 07.09.25, 11:13
Грибы и древесина: эстонская модель промышленного симбиоза заинтересовала Саудовскую Аравию
Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
Новости
  • 05.09.25, 18:55
Компания Линнамяэ получила штраф €3 млн
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025