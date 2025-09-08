Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Начиная с октября добыча нефти будет увеличена на 137 тысяч баррелей в сутки, заявили восемь стран ОПЕК+ по итогам видеоконференции. По прогнозам экспертов, цена на нефть может упасть ниже 60 долларов за баррель, передает DW.
Восемь ключевых экспортеров нефти, входящие в ОПЕК+, договорились вновь нарастить добычу нефти. В ходе видеоконференции в воскресенье, 7 сентября, профильные министры Саудовской Аравии, РФ, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана согласовали увеличение добычи на 137 тысяч баррелей в сутки начиная с октября, указывается в заявлении по итогам заседания. Решение принято в связи с «благоприятными фундаментальными показателями рынка» и «стабильными перспективами мировой экономики».
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+ «с точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов». По его словам, это «положительно сказывается» на российской нефтяной отрасли и экономике в целом. «Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке», – сказал он в эфире государственного телеканала «Россия 24».
Цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель
Цена на нефть в настоящее время колеблется от 65 до 70 долларов за баррель, в этом году показатель сократился на 12 процентов. По оценке эксперта норвежского аналитического центра Rystad Energy Хорхе Леона, которую приводит агентство AFP, решение ОПЕК+ снизит цену на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель.
В начале августа восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.
Восемь стран ОПЕК+ начали увеличивать добычу в апреле, сначала незначительно, на 138 тысяч баррелей в сутки. Затем в мае, июне и июле – на 411 тысяч баррелей в сутки, в августе – на 548 тысяч баррелей в сутки, в сентябре – на 547 тысяч баррелей в сутки.
По мнению аналитиков, сентябрь ознаменуется рядом факторов, которые приведут к снижению цены на сырую нефть на мировом рынке, заявил Индрек Сасси, руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K.
Возобновлены поставки по трубопроводу «Дружба», который снабжает российской нефтью ряд стран Центральной Европы. Перекачка сырья прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в РФ, передает DW
Цена барреля вновь растет
, ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».
