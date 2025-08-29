Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,68%6 457,81
  • DOW 30−0,42%45 445,24
  • Nasdaq −1,07%21 473,1
  • FTSE 100−0,17%9 201,37
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,95
  29.08.25, 17:11

Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть

По мнению аналитиков, сентябрь ознаменуется рядом факторов, которые приведут к снижению цены на сырую нефть на мировом рынке, заявил Индрек Сасси, руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Если в последние декаде августа уровень цен на нефть в сравнении с серединой месяца вырос и в настоящий момент нефть торгуется на уровне 68 долларов США за баррель, то впредь ожидается кратковременное снижение цен, уверен он.
Новости
  • 20.08.25, 10:49
Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию возобновлены
Возобновлены поставки по трубопроводу «Дружба», который снабжает российской нефтью ряд стран Центральной Европы. Перекачка сырья прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в РФ, передает DW.
Новости
  • 28.07.25, 08:27
Напряженность спала: США и Евросоюз достигли соглашения по тарифам
В воскресенье президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключили соглашение, согласно которому для большинства товаров из ЕС будет введен импортный тариф в 15% на ввоз в США. Тем самым удалось избежать эскалации торговой войны.
Эпицентр
  • 28.07.25, 06:00
Можно ли запретить всю российскую нефть? Просто о сложном от ДВ
Цена барреля вновь растет, ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  • 27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Новости
  • 29.08.25, 17:22
Топ-менеджеры крупнейшего изготовителя дронов в Эстонии стали совладельцами предприятия
Новости
  • 29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
Новости
  • 29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Новости
  • 29.08.25, 13:55
Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове
Новости
  • 29.08.25, 13:03
Продажи продовольственных магазинов продолжили падение
Mнения
  • 29.08.25, 12:22
Как в России политика воюет с экономикой

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  • 27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  • 28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

