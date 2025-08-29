Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
По мнению аналитиков, сентябрь ознаменуется рядом факторов, которые приведут к снижению цены на сырую нефть на мировом рынке, заявил Индрек Сасси, руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K.
Если в последние декаде августа уровень цен на нефть в сравнении с серединой месяца вырос и в настоящий момент нефть торгуется на уровне 68 долларов США за баррель, то впредь ожидается кратковременное снижение цен, уверен он.
Возобновлены поставки по трубопроводу «Дружба», который снабжает российской нефтью ряд стран Центральной Европы. Перекачка сырья прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в РФ, передает DW.
В воскресенье президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключили соглашение, согласно которому для большинства товаров из ЕС будет введен импортный тариф в 15% на ввоз в США. Тем самым удалось избежать эскалации торговой войны.
Цена барреля вновь растет, ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».
