Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,14%9 221,44
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,14%9 221,44
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97
  • 08.09.25, 20:20

Очередное правительство Франции пало под гнетом госдолга

Парламент Франции вынес вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру и не поддержал его планы по сокращению бюджета на следующий год. Политическая нестабильность в стране усугубляется, что уже отражается на портфелях инвесторов.
Премьер-министр Франсуа Байру выступает с речью перед голосованием о доверии по поводу правительственного бюджета в Национальном собрании в Париже 8 сентября.
  • Премьер-министр Франсуа Байру выступает с речью перед голосованием о доверии по поводу правительственного бюджета в Национальном собрании в Париже 8 сентября.
  • Foto: Bertrand GUAY / AFP, Scanpix
Неделю назад премьер-министра Франции Франсуа Байру поставил на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. Цель заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой перед голосованием о бюджете страны на следующий год. Но, как и ожидалось, этот ход премьера стоил ему его места. Вотум доверия был отклонен 364 голосами против 194.
Ранее в декабре 2024 года та же участь постигла предыдущее правительство и премьер-министра Мишеля Барнье.
Теперь президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден искать своего уже пятого премьер-министра за два года.

Статья продолжается после рекламы

По мнению экспертов, другим вариантом могли бы стать внеочередные парламентские выборы в стране, однако это представляет большой риск, поскольку крайне правые во главе с Марин Ле Пен сохраняют свою популярность, тогда как рейтинг президента и его партии находится на низком уровне. Более того, в июне 2024 года досрочные парламентские выборы принесли поражение Макрону - его центристская группа была ослаблена и парламент оказался расколот.
Оппозиция в лице правых сил призывает уйти в отставку самого президента Франции, Эмманюэля Макрона, который, однако, сказал, что не собирается этого делать и планирует оставаться в роли главы президента до президентских выборов в 2027 году.
Заведомое поражение
Несмотря на ожидаемое поражение премьер-министр страны Франсуа Байру посчитал необходимым сначала заручиться поддержкой парламента, прежде чем начать обсуждать по конкретным пунктам новый бюджет, который предусматривал сокращение расходов на 44 млрд евро, увеличение налогов и отмену двух национальных выходных дней в стране. Оппозиция назвала такой подход нежизнеспособным, поэтому смещение нынешнего правительства не стало сюрпризом.
Следующий премьер-министр Франции, вероятно, будет вынужден урезать бюджетные расходы как минимум наполовину до 22 млрд евро, как того требует Социалистическая партия. Она также добивается нового ежегодного налога на богатство в 2% для тех, чьи активы превышают 100 млн евро, что, однако, неприемлемо ни для Макрона и центристских сил, ни для представителей правого крыла.
Долг страны пугает инвесторов
Высокие расходы, связанные с пандемией, и последующий энергетический кризис увеличили бремя Франции - ее госдолг сегодня достигает отметки в 113% от ВВП. По подсчетам, в следующем году только на его обслуживание страна потратит 75 млрд евро.
После решения Байру провести голосование рынок французских акций оказался под ударом. Особенно пострадали акции строительных и инфраструктурных компаний, поскольку они связаны с внутренней экономикой страны.

Горячие новости

  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
  • KM
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Статья продолжается после рекламы

Индекс французской биржи CAC40 с начала года вырос чуть более чем на 4%, в тоже время немецкий индекс DAX вырос на 19%, а общеевропейский STOXX Europe 600 растет почти на 8%.
Под еще более пристальным вниманием инвесторов остается госдолг Франции.
Доходность 10-летних облигаций страны на прошлой неделе достигла самого высокого уровня с 2011 года и практически сравнялась с доходностью долга Италии, которая на протяжении последних десятилетий испытывала бюджетные трудности и была главным «слабым звеном» в период долгового кризиса в Европе.
Но если Италии, которая является третьей по размеру экономикой Евросоюза, удалось взять госрасходы под контроль, и уже в следующем году ожидается, что дефицит бюджета страны снизится ниже отметки 3%, то во Франции, которая является второй экономикой ЕС, план бюджета Байру предусматривал сократить дефицит в этом году до 5,4% ВВП, а к 3% вернуться лишь к 2029 году.
Теперь, однако, и эти ожидания под большим знаком вопроса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.03.25, 13:09
Новый кризис на долговом рынке Европы
Euribor может вырасти
Рынок европейского госдолга переживает свои худшие времена за последние десятилетия. Евро подскочил в цене, Euribor также приостановил свое снижение.
Новости
  • 21.08.25, 14:13
Экономическая активность в еврозоне ускорилась, что хорошо для бизнеса, но плохо для Euribor
Экономическая активность в еврозоне в августе ускорилась, что стало неожиданностью. Уверенность, что Европейский центральный банк воздержится от дальнейшего снижения процентных ставок в сентябре, возросла.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
2
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
3
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
4
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
5
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
6
Новости
  • 05.09.25, 08:53
Таллинн не торопится: вместо грандиозных замыслов – кусты и водопроводные краны
«Все началось с большим размахом, а потом выяснилось, что денег нет»

Последние новости

Новости
  • 08.09.25, 20:20
Очередное правительство Франции пало под гнетом госдолга
Новости
  • 08.09.25, 18:50
Комиссия намерена повторно принять Закон о церквях и приходах в неизменном виде
Новости
  • 08.09.25, 18:43
Керсти Кальюлайд вспоминает работу экономическим советником: «Сторонник партии посоветовал мне выпрыгнуть из окна»
Новости
  • 08.09.25, 17:49
«Любовь» обошлась дорого. Кинематографисты достигли компромисса с LHV
Mнения
  • 08.09.25, 17:01
Тармо Трей: если автоналог отменят, дороги могут не получить ожидаемого финансирования
Биржа
  • 08.09.25, 16:06
Совет Coop Pank ждет от нового руководителя неимоверного роста и удвоения прибыли
Новый глава: «У нас большой аппетит»
Новости
  • 08.09.25, 14:30
Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Новости
  • 08.09.25, 13:37
Оборот стартап-сектора растет, но инвестиции снижаются. «Мы больше не молодые и неистовые»

Сейчас в фокусе

Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Успех Skype стал отправной точкой для Яана Таллинна, который сейчас посвящает значительную часть своей энергии проектам, связанным с искусственным интеллектом.
Новости
  • 06.09.25, 14:30
Благодаря инвестициям Яана Таллинна стоимость ИИ-компании выросла до 183 млрд
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Enefit обеспокоена будущим гибридного парка в Пуртсе.
Новости
  • 07.09.25, 10:19
Enefit против планов конкурента построить ветропарк по соседству
Вот только лаваша-то в ассортименте и не хватало.
Новости
  • 05.09.25, 18:25
Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша
Участники встречи, состоявшейся на предприятии Estonian Cell.
Новости
  • 07.09.25, 11:13
Грибы и древесина: эстонская модель промышленного симбиоза заинтересовала Саудовскую Аравию
Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
Новости
  • 05.09.25, 18:55
Компания Линнамяэ получила штраф €3 млн
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025