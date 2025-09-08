Очередное правительство Франции пало под гнетом госдолга

Парламент Франции вынес вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру и не поддержал его планы по сокращению бюджета на следующий год. Политическая нестабильность в стране усугубляется, что уже отражается на портфелях инвесторов.
- Премьер-министр Франсуа Байру выступает с речью перед голосованием о доверии по поводу правительственного бюджета в Национальном собрании в Париже 8 сентября.
Неделю назад премьер-министра Франции Франсуа Байру поставил на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. Цель заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой перед голосованием о бюджете страны на следующий год. Но, как и ожидалось, этот ход премьера стоил ему его места. Вотум доверия был отклонен 364 голосами против 194.
Ранее в декабре 2024 года та же участь постигла предыдущее правительство и премьер-министра Мишеля Барнье.
Теперь президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден искать своего уже пятого премьер-министра за два года.
По мнению экспертов, другим вариантом могли бы стать внеочередные парламентские выборы в стране, однако это представляет большой риск, поскольку крайне правые во главе с Марин Ле Пен сохраняют свою популярность, тогда как рейтинг президента и его партии находится на низком уровне. Более того, в июне 2024 года досрочные парламентские выборы принесли поражение Макрону - его центристская группа была ослаблена и парламент оказался расколот.
Оппозиция в лице правых сил призывает уйти в отставку самого президента Франции, Эмманюэля Макрона, который, однако, сказал, что не собирается этого делать и планирует оставаться в роли главы президента до президентских выборов в 2027 году.
Заведомое поражение
Несмотря на ожидаемое поражение премьер-министр страны Франсуа Байру посчитал необходимым сначала заручиться поддержкой парламента, прежде чем начать обсуждать по конкретным пунктам новый бюджет, который предусматривал сокращение расходов на 44 млрд евро, увеличение налогов и отмену двух национальных выходных дней в стране. Оппозиция назвала такой подход нежизнеспособным, поэтому смещение нынешнего правительства не стало сюрпризом.
Следующий премьер-министр Франции, вероятно, будет вынужден урезать бюджетные расходы как минимум наполовину до 22 млрд евро, как того требует Социалистическая партия. Она также добивается нового ежегодного налога на богатство в 2% для тех, чьи активы превышают 100 млн евро, что, однако, неприемлемо ни для Макрона и центристских сил, ни для представителей правого крыла.
Долг страны пугает инвесторов
Высокие расходы, связанные с пандемией, и последующий энергетический кризис увеличили бремя Франции - ее госдолг сегодня достигает отметки в 113% от ВВП. По подсчетам, в следующем году только на его обслуживание страна потратит 75 млрд евро.
После решения Байру провести голосование рынок французских акций оказался под ударом. Особенно пострадали акции строительных и инфраструктурных компаний, поскольку они связаны с внутренней экономикой страны.
Индекс французской биржи CAC40 с начала года вырос чуть более чем на 4%, в тоже время немецкий индекс DAX вырос на 19%, а общеевропейский STOXX Europe 600 растет почти на 8%.
Под еще более пристальным вниманием инвесторов остается госдолг Франции.
Доходность 10-летних облигаций страны на прошлой неделе достигла самого высокого уровня с 2011 года и практически сравнялась с доходностью долга Италии, которая на протяжении последних десятилетий испытывала бюджетные трудности и была главным «слабым звеном» в период долгового кризиса в Европе.
Но если Италии, которая является третьей по размеру экономикой Евросоюза, удалось взять госрасходы под контроль, и уже в следующем году ожидается, что дефицит бюджета страны снизится ниже отметки 3%, то во Франции, которая является второй экономикой ЕС, план бюджета Байру предусматривал сократить дефицит в этом году до 5,4% ВВП, а к 3% вернуться лишь к 2029 году.
Теперь, однако, и эти ожидания под большим знаком вопроса.
