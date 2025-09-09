Назад 09.09.25, 18:54 Урожай зерна оказался ниже ожиданий, цены на него тоже падают Весной фермеры надеялись на рекордный урожай, но осенью их ждало разочарование — урожайность все-таки оказалась ниже прогнозов, а цены на зерно на четверть ниже, чем годом ранее.

Сентябрьский выпуск программы «Kasvupinnas» посвящен зерновой индустрии и урожаю нынешнего года.

Foto: Erik

«Весной поля выглядели очень хорошо, и ожидался рекордный урожай, но во время уборки стало ясно, что ситуация значительно хуже, чем предполагалось. Для фермеров это стало большим разочарованием», — сказал менеджер по продажам зернового бизнеса сельскохозяйственного кооператива KEVILI Янно Тоомет.

Руководитель зернового бизнеса Scandagra Eesti добавила: «Если сравнивать с прошлым годом, то для фермера, который не продал своё зерно заранее, нынешняя ситуация очень болезненна — уровень цен примерно на 25% ниже, чем в прошлом году».

Поля Южной Эстонии пострадали от дождей и избытка влаги, тогда как на севере и западе страны погода благоприятствовала выращиванию злаков, и результаты там оказались получше. На качество урожая дополнительно повлияло то, что зерно получилось легким и рыхлым: у него низкая масса при стандартном объёме. В итоге часть пшеницы может не пройти по стандартам пищевой и уйти на корм скоту.

Статья продолжается после рекламы

Подробнее о ситуации слушайте в программе «Kasvupinnas» (на эстонском языке).