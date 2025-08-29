Назад 29.08.25, 16:14 Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.

В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.

• Ударные дроны в небе Эстонии. Российский аппарат утонул в Чудском озере, а предположительно украинский упал под Элва, на крайнем западе уезда Тартумаа, напугав местных жителей. Можно ли говорить, что в Эстонии слышно уже не эхо войны, а вот она сама на пороге? Или это алармизм?

• Согласно опубликованной на этой неделе статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Мистически большой рост, в который трудно поверить», — так отреагировали на новость чиновники и аналитики. В целом, мало кто поверил данным и не зря: вскоре генеральный директор Департамента статистики Урмет Леэ признал, что данные оказались некорректными. Вспоминается недавний случай с ошибкой при расчете инфляции. Что это, пара случайностей или симптом более масштабных проблем в системе государственной статистики?

• Министерство финансов вдвое понизило прогноз роста экономики на 2025 год. Согласно опубликованному во вторник осеннему экономическому прогнозу минфина, ВВП Эстонии в 2025 году вырастет на 0,8%, а не на 1,7%, как министерство ожидало весной. При этом в 2026 году ожидается рост экономики на 2,5%, в 2027 — на 2,3%, а в последующие два года — на 2,2%, что практически полностью соответствует весеннему прогнозу. С прогнозом экономического роста тоже ежегодно творятся чудеса. Каждый раз на практике дела оказываются хуже, чем данные первых прогнозов. Что об этом думают журналисты ДВ и эксперт из банковской сферы?

• Состояние бюджета лучше, чем ожидалось! С бюджетными поступлениями ситуация благополучная: они от налогов и социальных взносов, согласно прогнозу, увеличатся уже в этом году на 10,5%, до 15 млрд евро. Это выше запланированных в бюджете 6%. Премьер-министр Кристен Михал продолжает искать везде позитив. На этой неделе в передаче «В студии премьер-министр» он заявил, что состояние бюджета этого года на 800 млн евро лучше, чем ожидалось. По словам Михала, правительство прилагает усилия, чтобы избежать повышения подоходного налога. Михал также крайне критично высказался об автоналоге. Предвыборные фокусы Партии реформ или реально хорошие новости?

• Стоит ли опять дергаться с налогами? Вон предприниматель Олег Осиновский считает, что несомненно – да, стоит скорее отменить повышения. А министр образования Кристина Каллас хочет отменить автоналог, плохо себя зарекомендовавший. Но есть и альтернативные точки зрения — в том числе в студии «Делов-то».