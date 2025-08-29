Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,35%6 478,88
  • DOW 30−0,06%45 611,31
  • Nasdaq −0,77%21 539,01
  • FTSE 1000,06%9 222,58
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  29.08.25, 16:14

Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон

В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
• Ударные дроны в небе Эстонии. Российский аппарат утонул в Чудском озере, а предположительно украинский упал под Элва, на крайнем западе уезда Тартумаа, напугав местных жителей. Можно ли говорить, что в Эстонии слышно уже не эхо войны, а вот она сама на пороге? Или это алармизм?
• Согласно опубликованной на этой неделе статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Мистически большой рост, в который трудно поверить», — так отреагировали на новость чиновники и аналитики. В целом, мало кто поверил данным и не зря: вскоре генеральный директор Департамента статистики Урмет Леэ признал, что данные оказались некорректными. Вспоминается недавний случай с ошибкой при расчете инфляции. Что это, пара случайностей или симптом более масштабных проблем в системе государственной статистики?

Статья продолжается после рекламы

• Министерство финансов вдвое понизило прогноз роста экономики на 2025 год. Согласно опубликованному во вторник осеннему экономическому прогнозу минфина, ВВП Эстонии в 2025 году вырастет на 0,8%, а не на 1,7%, как министерство ожидало весной. При этом в 2026 году ожидается рост экономики на 2,5%, в 2027 — на 2,3%, а в последующие два года — на 2,2%, что практически полностью соответствует весеннему прогнозу. С прогнозом экономического роста тоже ежегодно творятся чудеса. Каждый раз на практике дела оказываются хуже, чем данные первых прогнозов. Что об этом думают журналисты ДВ и эксперт из банковской сферы?
• Состояние бюджета лучше, чем ожидалось! С бюджетными поступлениями ситуация благополучная: они от налогов и социальных взносов, согласно прогнозу, увеличатся уже в этом году на 10,5%, до 15 млрд евро. Это выше запланированных в бюджете 6%. Премьер-министр Кристен Михал продолжает искать везде позитив. На этой неделе в передаче «В студии премьер-министр» он заявил, что состояние бюджета этого года на 800 млн евро лучше, чем ожидалось. По словам Михала, правительство прилагает усилия, чтобы избежать повышения подоходного налога. Михал также крайне критично высказался об автоналоге. Предвыборные фокусы Партии реформ или реально хорошие новости?
• Стоит ли опять дергаться с налогами? Вон предприниматель Олег Осиновский считает, что несомненно – да, стоит скорее отменить повышения. А министр образования Кристина Каллас хочет отменить автоналог, плохо себя зарекомендовавший. Но есть и альтернативные точки зрения — в том числе в студии «Делов-то».
Mнения
  22.08.25, 17:09
Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor
В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
Mнения
  15.08.25, 16:26
Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова
В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.
Mнения
  08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Mнения
  01.08.25, 16:26
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
  18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

1
Новости
  26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Новости
  • 29.08.25, 17:22
Топ-менеджеры крупнейшего изготовителя дронов в Эстонии стали совладельцами предприятия
Новости
  • 29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
Новости
  • 29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Новости
  • 29.08.25, 13:55
Глава Союза торговцев: повышение налогов бьет и по без того умирающей корове
Новости
  • 29.08.25, 13:03
Продажи продовольственных магазинов продолжили падение
Mнения
  • 29.08.25, 12:22
Как в России политика воюет с экономикой

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  • 27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  • 28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  • 28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  • 28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  • 28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  • 28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

