  • 10.09.25, 11:34

Каллас: вторжение российских дронов в Польшу могло быть преднамеренным

Европейский Союз не исключает, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на среду, 10 сентября, было намеренным. «Есть признаки, что это было сделано сознательно, а не по ошибке», – написала глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в соцсети Bluesky, передает DW.
Глава европейский дипломатии Кая Каллас не исключает, что атака российских дронов была преднамеренной.
  • Глава европейский дипломатии Кая Каллас не исключает, что атака российских дронов была преднамеренной.
  • Foto: Scanpix
Она назвала случившееся «самым серьезным нарушением европейского воздушного пространства Россией с начала войны». «Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы», – подчеркнула Каллас.
Польша подтвердила атаку
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбитые дроны были запущены из России. «Прошлой ночью польское воздушное пространство было нарушено огромным количеством российских дронов. Те из них, что представляли прямую угрозу, были сбиты», – написал он в соцсети X.

Статья продолжается после рекламы

Туск отметил, что это первый случай в истории НАТО, когда над территорией альянса были сбиты российские беспилотники. Он добавил, что все союзники восприняли инцидент крайне серьезно.
Глава польского правительства сообщил, что уже обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Солидарность ЕС
Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила перед началом сессии в Страсбурге: «У Польши есть полное право защищаться. Мы изучаем произошедшее, видели заявления польского правительства и премьер-министра. Но не заблуждайтесь: Польша имеет право защищать себя от любой атаки».
Она подчеркнула, что вопрос касается не только одной страны, но и всего НАТО. «Речь идет о наших общих оборонных возможностях и о том, насколько мы готовы к любым подобным нападениям», – подчеркнула Метсола.
По ее словам, Евросоюз остается единым в поддержке Польши.
Реакция и последствия
В Брюсселе заявили о намерении поддержать инициативы по укреплению восточной границы ЕС, включая проект оборонной линии Eastern Border Shield. Кая Каллас подчеркнула, что Евросоюз будет играть ключевую роль в этом процессе.
Инцидент в Польше совпал с массированной атакой России на Украину, включая западные регионы, граничащие с территорией Евросоюза.
Варшава готовит экстренное заседание правительства, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
