Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%294,69
  • OMX Riga−0,29%915,74
  • OMX Tallinn−0,21%1 995,14
  • OMX Vilnius−0,49%1 228,03
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,47%9 268,34
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,91
  • OMX Baltic−0,26%294,69
  • OMX Riga−0,29%915,74
  • OMX Tallinn−0,21%1 995,14
  • OMX Vilnius−0,49%1 228,03
  • S&P 5000,3%6 532,04
  • DOW 30−0,48%45 490,92
  • Nasdaq 0,03%21 886,06
  • FTSE 1000,47%9 268,34
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,91
  • 11.09.25, 10:54

В США застрелили сторонника Трампа и политического активиста

В известного консервативного комментатора из США Чарли Кирка выстрелили во время выступления в университете в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер. Подозреваемого в убийстве задержали, передает DW.
Чарли Кирк был активным соронником Трампа, часто выступал в медиа и проводил лекции и дебаты в различных учебных заведениях.
  • Чарли Кирк был активным соронником Трампа, часто выступал в медиа и проводил лекции и дебаты в различных учебных заведениях.
  • Foto: Phil Mistry
В известного американского блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты в среду, 10 сентября. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на корреспондента телеканала NBC News, звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был подстрелен. Отличный парень во всем. ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО ГОСПОДЬ!» – прокомментировал покушение на комментатора президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти Кирка.
Трамп поручил приспустить флаги после смерти Кирка

Статья продолжается после рекламы

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье», – написал президент США, объявив, что поручил приспустить флаги на всей территории США до вечера воскресенья, 14 сентября.
Байден: Насилие должно немедленно прекратиться
Убийство Кирка прокомментировал бывший президент США Джо Байден. «В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», – написал он в соцсети X.
ФБР сообщило о задержании подозреваемого в убийстве
Полиция первоначально задержала подозреваемого в покушении, однако почти сразу установила, что человек, который был взят под стражу, на самом деле не является стрелком, после чего поиски продолжились. Позднее глава ФБР Кэш Патель отчитался, что подозреваемый в убийстве был задержан.
Чарли Кирк был активным соронником Трампа, часто выступал в медиа и проводил лекции и дебаты в различных учебных заведениях.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 06.09.25, 12:02
Евросоюз оштрафовал Google, Трамп пригрозил ответными мерами
В пятницу Европейский Союз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Президент США Дональд Трамп, узнав об этом, назвал решение несправедливым и пригрозил Евросоюзу ответными мерами.
Биржа
  • 01.09.25, 16:44
Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!
Новости
  • 30.08.25, 14:01
Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными
Большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, незаконны, так как он не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), постановил в пятницу, 29 августа, апелляционный суд в федеральном округе Колумбия, передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
2
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
3
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
4
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
5
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
6
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса

Последние новости

Новости
  • 11.09.25, 10:54
В США застрелили сторонника Трампа и политического активиста
Новости
  • 11.09.25, 10:33
Утверждена планировка западной части Коплиских линий: набережная и новый жилой район
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
Инвестор Тоомас
  • 11.09.25, 08:57
Инвестор Тоомас: тихая гавань превратилась в горячую точку – на самые надежные активы сегодня скидка
ТОП
  • 11.09.25, 08:30
Фирма российского бизнесмена из ТОПа богачей спасается от политических рисков диверсификацией
ТОП
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
Биржа
  • 10.09.25, 18:58
В США предположительно создано на 900 000 рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее
Новости
  • 10.09.25, 17:42
Эстонская судоходная компания о подозрениях в шпионаже: это смешно

Сейчас в фокусе

Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
В этом году в список богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя девочка, причем это не первое ее попадание в ТОП. Фото иллюстративное.
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
По словам партнера East Capital Group и руководителя отдела недвижимости Альбина Розенгрена, основная инвестиционная логика проста: в долгосрочной перспективе рост в странах Балтии выше, чем в среднем по Северной Европе.
Новости
  • 10.09.25, 11:40
Против течения: крупный игрок на рынке коммерческой недвижимости в Балтии готовится к вливаниям на 400 млн евро
ТОП богачей в этом году возглавил сооснователь и руководитель технологической компании Wise Кристо Кяэрманн.
Новости
  • 10.09.25, 13:51
Победитель ТОПа богачей: на Лондонской бирже нас опережает лишь Rolls-Royce
Если выплаты связаны с заданиями, которые не входят в обязанности члена правления, то с них необходимо удерживать и перечислять взносы в Кассу по безработице.
Подсказка
  • 10.09.25, 16:00
Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан
Группе компаний Kaubakeskus OÜ принадлежит в том числе здание таллиннского ресторана Peppersack.
ТОП
  • 09.09.25, 06:00
Предприниматель из ТОПа богачей: государство не защищает ни бизнес, ни бедняков
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025