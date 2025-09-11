Назад 11.09.25, 10:54 В США застрелили сторонника Трампа и политического активиста В известного консервативного комментатора из США Чарли Кирка выстрелили во время выступления в университете в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер. Подозреваемого в убийстве задержали, передает DW

Чарли Кирк был активным соронником Трампа, часто выступал в медиа и проводил лекции и дебаты в различных учебных заведениях.

Foto: Phil Mistry

В известного американского блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты в среду, 10 сентября. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на корреспондента телеканала NBC News, звуки стрельбы раздались на 20-й минуте выступления. Кирк был ранен в шею, его госпитализировали.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был подстрелен. Отличный парень во всем. ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО ГОСПОДЬ!» – прокомментировал покушение на комментатора президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Через несколько часов после покушения Трамп сообщил о смерти Кирка.

Трамп поручил приспустить флаги после смерти Кирка

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье», – написал президент США, объявив, что поручил приспустить флаги на всей территории США до вечера воскресенья, 14 сентября.

Байден: Насилие должно немедленно прекратиться

Убийство Кирка прокомментировал бывший президент США Джо Байден. «В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», – написал он в соцсети X.

ФБР сообщило о задержании подозреваемого в убийстве

Полиция первоначально задержала подозреваемого в покушении, однако почти сразу установила, что человек, который был взят под стражу, на самом деле не является стрелком, после чего поиски продолжились. Позднее глава ФБР Кэш Патель отчитался, что подозреваемый в убийстве был задержан.

