Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!
- Что делать, когда тебя уволил Трамп? «Да забей», – решила член Совета управляющих ФРС Лиза Кук.
- Foto: Джим Уркухарт / Reuters / Scanpix
Сменил дизайн? Акции рухнули! Сходил, что называется, в ресторан за хлебушком.
Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит! Дела…
Пузырек-с? Соотношение S&P пятисотого и рынка commodities на исторических максимумах.
Статья продолжается после рекламы
Забудьте обо всем: ведь случилось ЭТО! Свой отчет выпустила Nvidia.
Вот, что Трамп животворящий делает! ВВП США вырос на 3,3%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов пытается заговорить рынок: он будет настаивать, что настроен по-медвежьи до тех пор, пока рынок не устанет и подчинится его воле.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
Акции Nvidia выросли в среду более чем на 4%, достигнув нового рекордного уровня — 154,31 доллара за акцию. Это значительное изменение по сравнению с началом года.
Оптимистичный выпуск «Вкуса биржи» знаменует собой не только отчетность Nvidia (на рынке другие бумаги вообще есть?), но и судебные баталии Трампа за пошлины. А тут еще и корпоративные прибыли упали.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.