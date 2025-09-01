Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!