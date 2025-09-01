Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,36
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,36
  • 01.09.25, 16:44

Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым покричали: «Ты что творишь, Трамп?!», в десятый раз подождали обвала (пока рынки обновляют максимумы) и поспорили об искусственном интеллекте. Но тут случился ОН! Отчет главной компании мира!
Что делать, когда тебя уволил Трамп? «Да забей», – решила член Совета управляющих ФРС Лиза Кук.
  • Что делать, когда тебя уволил Трамп? «Да забей», – решила член Совета управляющих ФРС Лиза Кук.
  • Foto: Джим Уркухарт / Reuters / Scanpix
Сменил дизайн? Акции рухнули! Сходил, что называется, в ресторан за хлебушком.
Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит! Дела…
Пузырек-с? Соотношение S&P пятисотого и рынка commodities на исторических максимумах.

Статья продолжается после рекламы

Забудьте обо всем: ведь случилось ЭТО! Свой отчет выпустила Nvidia.
Вот, что Трамп животворящий делает! ВВП США вырос на 3,3%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 26.08.25, 16:43
Вкус биржи: пора медведям действовать. Хотя с этим Трампом...
Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов пытается заговорить рынок: он будет настаивать, что настроен по-медвежьи до тех пор, пока рынок не устанет и подчинится его воле.
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
Биржа
  • 26.06.25, 11:10
Акции Nvidia достигли нового рекорда
Акции Nvidia выросли в среду более чем на 4%, достигнув нового рекордного уровня — 154,31 доллара за акцию. Это значительное изменение по сравнению с началом года.
Биржа
  • 02.06.25, 12:39
Вкус биржи: коррекция перед тем как все грохнется?
Оптимистичный выпуск «Вкуса биржи» знаменует собой не только отчетность Nvidia (на рынке другие бумаги вообще есть?), но и судебные баталии Трампа за пошлины. А тут еще и корпоративные прибыли упали.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
2
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
3
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
4
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
5
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
6
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»

Последние новости

Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
Биржа
  • 01.09.25, 17:55
Apranga достигла крупнейшего месячного оборота в истории
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Новости
  • 01.09.25, 16:57
Отчет: расходы на здравоохранение растут, но старение населения – не главная причина
Биржа
  • 01.09.25, 16:44
Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!
Новости
  • 01.09.25, 16:34
Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов
Новости
  • 01.09.25, 16:20
Уроженец Эстонии продолжит возглавлять Северный инвестиционный банк

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Член правления Pagaripoisid Меэлис Пярн. Архивное фото.
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025