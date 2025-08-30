Назад 30.08.25, 14:01 Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными Большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, незаконны, так как он не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), постановил в пятницу, 29 августа, апелляционный суд в федеральном округе Колумбия, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Joshua Sukoff

«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает в себя право вводить тарифы, пошлины и тому подобное, или право облагать налогом», – говорится в решении суда.

Тем самым апелляционный судебный орган в основном подтвердил решение Федерального суда США по международной торговле, постановившего в мае, что IEEPA, на который опирался при введении пошлин президент Соединенных Штатов, не дает ему «неограниченных полномочий» в этой сфере. В большинстве случаев принимать подобные решения, согласно этой норме, должен Конгресс США.

В то же время суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Трамп: отмена тарифов станет катастрофой для США

Дональд Трамп назвал решение апелляционного суда ошибочным и обвинил суд в предвзятости. «Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными», – написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность в том, что решение апелляционного суда будет отменено Верховным судом.