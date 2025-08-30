Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 30.08.25, 14:01

Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными

Большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, незаконны, так как он не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), постановил в пятницу, 29 августа, апелляционный суд в федеральном округе Колумбия, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joshua Sukoff
«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает в себя право вводить тарифы, пошлины и тому подобное, или право облагать налогом», – говорится в решении суда.
Тем самым апелляционный судебный орган в основном подтвердил решение Федерального суда США по международной торговле, постановившего в мае, что IEEPA, на который опирался при введении пошлин президент Соединенных Штатов, не дает ему «неограниченных полномочий» в этой сфере. В большинстве случаев принимать подобные решения, согласно этой норме, должен Конгресс США.
В то же время суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Статья продолжается после рекламы

Трамп: отмена тарифов станет катастрофой для США
Дональд Трамп назвал решение апелляционного суда ошибочным и обвинил суд в предвзятости. «Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными», – написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность в том, что решение апелляционного суда будет отменено Верховным судом.
