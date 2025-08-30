Cуд признал большинство тарифов Трампа незаконными

Большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, незаконны, так как он не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), постановил в пятницу, 29 августа, апелляционный суд в федеральном округе Колумбия, передает DW.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Joshua Sukoff
«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает в себя право вводить тарифы, пошлины и тому подобное, или право облагать налогом», – говорится в решении суда.
Тем самым апелляционный судебный орган в основном подтвердил решение Федерального суда США по международной торговле, постановившего в мае, что IEEPA, на который опирался при введении пошлин президент Соединенных Штатов, не дает ему «неограниченных полномочий» в этой сфере. В большинстве случаев принимать подобные решения, согласно этой норме, должен Конгресс США.
В то же время суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.
Статья продолжается после рекламы
Трамп: отмена тарифов станет катастрофой для США
Дональд Трамп назвал решение апелляционного суда ошибочным и обвинил суд в предвзятости. «Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными», – написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность в том, что решение апелляционного суда будет отменено Верховным судом.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Во вторник американские акции выросли: Уолл-стрит отреагировала на предложение президента Трампа отстранить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, а инвесторы ожидают отчетность Nvidia, которая будет опубликована на этой неделе.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США пообещал через две недели решить, станет ли он вводить «массивные санкции» против Москвы или не будет предпринимать ничего, передает DW.
Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с европейскими лидерами, президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшуюся в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, как «очень плодотворную» и заявил по итогам саммита о начале подготовки переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?