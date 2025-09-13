Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 13.09.25, 10:58

Суд признал законными действовавшие в Эстонии коронавирусные ограничения

Таллиннский окружной суд отменил решение административного суда и признал введенные правительством осенью 2021 года коронавирусные ограничения правомерными, передает rus.err.ee.
Проверка COVID-сертификатов, по мнению окружного суда, не нарушала права на частную жизнь, так как обработка персональных данных происходила в минимальном объеме и на законных основаниях.
  • Foto: Liis Treimann
Судебный спор по данному вопросу в сентябре 2021 года инициировали 18 депутатов Рийгикогу, избранные по списку EKRE.
Если Таллиннский административный суд в марте 2023 года частично удовлетворил жалобу 18 политиков, указав, что обязательство носить защитные маски в общественных местах и предъявлять COVID-сертификаты для посещения мероприятий и заведений было незаконным, то апелляционный суд занял противоположную позицию.
По его оценке, у правительства было право вводить ограничения, так как при принятии решений власти основывались на тогдашних научных данных и помогали сдерживать распространение опасного заболевания, а также снижали нагрузку на систему здравоохранения. Окружной суд отметил, что меры могли быть обременительными, особенно для невакцинированных, но они не лишали людей возможности удовлетворять свои базовые жизненные потребности.

Статья продолжается после рекламы

