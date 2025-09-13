Назад 13.09.25, 10:58 Суд признал законными действовавшие в Эстонии коронавирусные ограничения Таллиннский окружной суд отменил решение административного суда и признал введенные правительством осенью 2021 года коронавирусные ограничения правомерными, передает rus.err.ee.

Проверка COVID-сертификатов, по мнению окружного суда, не нарушала права на частную жизнь, так как обработка персональных данных происходила в минимальном объеме и на законных основаниях.

Foto: Liis Treimann

Судебный спор по данному вопросу в сентябре 2021 года инициировали 18 депутатов Рийгикогу, избранные по списку EKRE.

Если Таллиннский административный суд в марте 2023 года частично удовлетворил жалобу 18 политиков, указав, что обязательство носить защитные маски в общественных местах и предъявлять COVID-сертификаты для посещения мероприятий и заведений было незаконным, то апелляционный суд занял противоположную позицию.

По его оценке, у правительства было право вводить ограничения, так как при принятии решений власти основывались на тогдашних научных данных и помогали сдерживать распространение опасного заболевания, а также снижали нагрузку на систему здравоохранения. Окружной суд отметил, что меры могли быть обременительными, особенно для невакцинированных, но они не лишали людей возможности удовлетворять свои базовые жизненные потребности.