Правительство запрещает ввоз российского и белорусского бутана

Европейский Союз хоть и вводит санкции против российской энергетики, но, с другой стороны, Россия оказывает сильнейшее давление, чтобы запрещенную энергию все же продавать в Европу, комментирует возможное мошенничество глава Elenger и председатель правления Союза газовых предприятий Эстонии Маргус Каазик в передаче «Energiatund».
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?