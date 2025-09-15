Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,43%6 612,43
  • DOW 300,13%45 894,63
  • Nasdaq 0,64%22 282,87
  • FTSE 100−0,03%9 280,78
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,11
  • 15.09.25, 12:39

A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Эстонский производитель напитков A. Le Coq, входящий в концерн Olvi Grupp, покупает производителя природной минеральной воды Värska Originaal.
Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
  • Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии
Владелец тартуского пивоваренного завода A. Le Coq, компания Olvi Group, приобретает латвийского производителя крафтового пива Valmiermuižas alus, сообщила компания.
ТОП
  • 12.09.25, 16:55
ТОП производителей напитков: любимчики жителей Эстонии – пиво и вода
В нынешний ТОП производителей напитков вошли 34 компании – это немного больше, чем в прошлом году. При этом их совокупная прибыль и оборот составили 23 млн евро и почти 387 млн евро соответственно, что меньше, чем совокупные показатели прошлогоднего ТОПа.
Новости
  • 01.09.24, 17:29
Братья Йыгева – о том, как отец передал им управление бизнесом Värska: для него это было тяжело
Братья Раунo и Оливер Йыгева рассказали на конференции семейных предприятий о том, как отец Урмас Йыгева передал им управление компанией. По их словам, для отца это было довольно трудно, но к настоящему времени они доказали свою компетентность и зарекомендовали себя как в глазах отца, так и в глазах сотрудников.
ТОП
  • 06.09.24, 11:17
ТОП производителей напитков: «Латвия получит десятки миллионов дополнительного акциза»
Эстонские производители напитков ожидают, что 2024 год будет сложным. По их прогнозам, рост налогов отпугнет покупателей из Латвии, и Эстония потеряет миллионы налоговых доходов.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
2
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 12.09.25, 12:49
«РФ платит в два-три раза больше рынка»: не все отказались от бизнеса с Россией
5
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
6
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»

Последние новости

Новости
  • 15.09.25, 17:26
Литовский суд окончательно запретил Tartu Mill поглотить литовского конкурента
Новости
  • 15.09.25, 16:40
Департамент конкуренции прекратил расследование киносделки. «Мы все извлекли из этого урок»
Биржа
  • 15.09.25, 15:39
Илон Маск купил акции Tesla почти на 1 млрд долларов
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Новости
  • 15.09.25, 11:52
Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды

Сейчас в фокусе

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025