A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

В нынешний ТОП производителей напитков вошли 34 компании – это немного больше, чем в прошлом году. При этом их совокупная прибыль и оборот составили 23 млн евро и почти 387 млн евро соответственно, что меньше, чем совокупные показатели прошлогоднего ТОПа.
Братья Раунo и Оливер Йыгева рассказали на конференции семейных предприятий о том, как отец Урмас Йыгева передал им управление компанией. По их словам, для отца это было довольно трудно, но к настоящему времени они доказали свою компетентность и зарекомендовали себя как в глазах отца, так и в глазах сотрудников.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?