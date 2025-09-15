A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Братья Раунo и Оливер Йыгева рассказали на конференции семейных предприятий о том, как отец Урмас Йыгева передал им управление компанией. По их словам, для отца это было довольно трудно, но к настоящему времени они доказали свою компетентность и зарекомендовали себя как в глазах отца, так и в глазах сотрудников.