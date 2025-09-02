Деловые ведомости
  • 02.09.25, 16:45

Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии

Владелец тартуского пивоваренного завода A. Le Coq, компания Olvi Group, приобретает латвийского производителя крафтового пива Valmiermuižas alus, сообщила компания.
Основатель и мажоритарный акционер Valmiermuižas alus Айгарс Руньгис.
  • Основатель и мажоритарный акционер Valmiermuižas alus Айгарс Руньгис.
  • Foto: Liis Treimann
