Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,4%293,56
  • OMX Riga−0,2%914,93
  • OMX Tallinn−0,39%1 970,67
  • OMX Vilnius−0,03%1 232,61
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,22%9 256,9
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,79
  • OMX Baltic−0,4%293,56
  • OMX Riga−0,2%914,93
  • OMX Tallinn−0,39%1 970,67
  • OMX Vilnius−0,03%1 232,61
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,22%9 256,9
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,79
  • 16.09.25, 13:58

Глава Фининспекции о биржевом скандале: «Мы следим не за людьми, а за сделками»

Важно помнить презумпцию невиновности – человек виновен лишь тогда, когда это установил суд, подчеркнул руководитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, разбирая нюансы биржевого скандала вокруг Enefit Green.
Глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.
  • Глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.
  • Foto: Ott-Aleksander Komarov
По словам Кесслера, основное внимание Финансовая инспекция уделяет тому, чтобы на рынках капитала публиковалась правильная, точная и полная информация, а торговля велась корректно и честно.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 16.09.25, 08:34
Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green
В настоящий момент арестовано имущество одного из подозреваемых. Согласно закону, лицу, слившему внутреннюю информацию биржевой компании или торговавшему на её основе, грозит штраф или до четырёх лет тюрьмы.
Новости
  • 12.09.25, 18:53
Eesti Energia начала расследование об утечке данных, приведшей к уголовному делу
Eesti Energia начала внутреннее расследование в связи с возможной утечкой информации о том, что Enefit Green уходит с биржи.
Биржа
  • 11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
2
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
5
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
6
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Последние новости

Биржа
  • 16.09.25, 14:18
Евро растет по отношению к доллару: ориентир – крупнейший рост за четыре года
Новости
  • 16.09.25, 13:58
Глава Фининспекции о биржевом скандале: «Мы следим не за людьми, а за сделками»
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Новости
  • 16.09.25, 13:04
Глава американского минфина: TikTok перейдет под контроль США
Новости
  • 16.09.25, 12:36
Референдум в Швейцарии может открыть для эстонских предпринимателей новые перспективы
Mнения
  • 16.09.25, 11:53
Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус
Биржа
  • 16.09.25, 11:38
Золото достигло нового рекорда
Биржа
  • 16.09.25, 10:50
Прибыль LHV оказалась ниже ожиданий: «Финансовый план остается в силе»

Сейчас в фокусе

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Эльконд Либман.
Mнения
  • 15.09.25, 08:04
Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025