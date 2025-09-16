Глава Фининспекции о биржевом скандале: «Мы следим не за людьми, а за сделками»
Важно помнить презумпцию невиновности – человек виновен лишь тогда, когда это установил суд, подчеркнул руководитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, разбирая нюансы биржевого скандала вокруг Enefit Green.
В настоящий момент арестовано имущество одного из подозреваемых. Согласно закону, лицу, слившему внутреннюю информацию биржевой компании или торговавшему на её основе, грозит штраф или до четырёх лет тюрьмы.
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.
