16.09.25, 17:07 Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе Если выбирать между отменой повышения подоходного налога и повышением зарплат в государственном секторе, то Партия реформ скорее склоняется к первому, сказал в передаче Vikerraadio «В студии премьер-министр» Кристен Михал, передает rus.err.ee.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Foto: Liis Treimann

Министр образования и лидер Eesti 200 Кристина Каллас заявила во вторник ERR, что ее приоритетом было бы повышение зарплат учителей, работников культуры, полицейских и спасателей, и что в этом вопросе у ее партии с реформистами разные позиции.

По словам Кристена Михала, его личное предпочтение – отмена повышения подоходного налога: «Партнеры очень жестко отстаивают свои позиции, как и все министры. Для себя я поставил на первое место оборону – 5% от ВВП, а затем, по возможности, снижение подоходного налога, чтобы у всех оставалось больше доходов. Думаю, мы договоримся».

Михал добавил, что повышение зарплат в госсекторе входит в число приоритетов, но пределы задает состояние государственных финансов: «Могу сразу сказать: при нынешнем финансовом положении государства обеспечить все и всем невозможно».

Как и Каллас, Михал выразил надежду, что к четвергу все договоренности по поводу госбюджета на следующий год будут достигнуты.