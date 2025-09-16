Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе

Если выбирать между отменой повышения подоходного налога и повышением зарплат в государственном секторе, то Партия реформ скорее склоняется к первому, сказал в передаче Vikerraadio «В студии премьер-министр» Кристен Михал, передает rus.err.ee.
- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
- Foto: Liis Treimann
Министр образования и лидер Eesti 200 Кристина Каллас заявила во вторник ERR, что ее приоритетом было бы повышение зарплат учителей, работников культуры, полицейских и спасателей, и что в этом вопросе у ее партии с реформистами разные позиции.
По словам Кристена Михала, его личное предпочтение – отмена повышения подоходного налога: «Партнеры очень жестко отстаивают свои позиции, как и все министры. Для себя я поставил на первое место оборону – 5% от ВВП, а затем, по возможности, снижение подоходного налога, чтобы у всех оставалось больше доходов. Думаю, мы договоримся».
Михал добавил, что повышение зарплат в госсекторе входит в число приоритетов, но пределы задает состояние государственных финансов: «Могу сразу сказать: при нынешнем финансовом положении государства обеспечить все и всем невозможно».
Как и Каллас, Михал выразил надежду, что к четвергу все договоренности по поводу госбюджета на следующий год будут достигнуты.
