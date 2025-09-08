Тармо Трей: если автоналог отменят, дороги могут не получить ожидаемого финансирования
Хотя на развитие дорожной сети в ближайшие годы будет выделено больше денег, на поддержание состояния дорог в хорошем состоянии по-прежнему выделяются мизерные средства, пишет исполнительный директор Союза строительства инфраструктуры Тармо Трей.
Исполнительный директор Союза строительства инфраструктуры Тармо Трей.
Foto: Raul Mee
По данным Департамента транспорта, за последние три-четыре года состояние государственных дорог заметно ухудшилось. План по содержанию дорог на 2025-2028 годы предусматривает выделение 932,3 млн евро. Это на 222 млн евро больше по сравнению с ранее согласованной бюджетной стратегией, но большая часть средств пойдет на развитие, а не на поддержание существующих дорог.
«Ситуация на эстонском автомобильном рынке совсем удручающая. Особенно с учетом того, что цель введения автоналога заключалась в переходе на более экологичный транспорт, а на деле мы вернулись в советские времена, когда владельца частного автомобиля считали кулаком и буржуем», – пишет руководитель Bassadone Baltic OÜ в странах Балтии Эркки Отс в свежем годовом отчете Infopank о рынке автопродаж.
