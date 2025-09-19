Назад 19.09.25, 16:47 Малые производители не могут отправлять посылки в США. Omniva обещает решить проблему в этом году Малый предприниматель и производитель фарфоровых украшений Лийзель Леппик потеряла весь доход от экспорта, поскольку Omniva была вынуждена приостановить доставку посылок в США. В компании обещают, что услуга возобновится в этом году.

Сейчас с помощью почтовых автоматов Omniva невозможно отправить посылки в США.

Foto: Liis Treimann

«У меня нет возможности отправить ни один свой товар в США», – рассказала Леппик в эфире передачи радио Äripäev. По ее словам, для малых производителей проблема заключается в том, что Omniva не отвечает им и не сообщает, когда услуга может быть восстановлена.