Назад 16.09.25, 17:24 Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая Авантюра с российскими дронами вынудила приграничные страны ЕС вводить ряд ограничений, что вызвало уныние у китайских грузоперевозчиков. Но коснулось ли это почтовых отправлений?

В сортировочный центр Omniva посылки из Китая чаще всего прибывают грузовиками, поэтому остановка железнодорожного сообщения на доставку не влияет.

Foto: Лийз Трейманн

Во время совместных учений «Запад» Россия–Беларусь Польша закрыла свою восточную границу с Беларусью, а ведь это один из основных железнодорожных маршрутов в направлении Китая. Кроме того, Finnair сообщила, что после инцидента с дронами ей пришлось отменить ряд рейсов в страны Балтии и Польшу.