  • OMX Baltic−0,18%293,76
  • OMX Riga−0,03%916,06
  • OMX Tallinn−0,71%1 964,19
  • OMX Vilnius0,00%1 233,86
  • S&P 500−0,04%6 612,83
  • DOW 30−0,25%45 768,41
  • Nasdaq 0,03%22 356
  • FTSE 100−0,88%9 195,66
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,73
  • 16.09.25, 17:24

Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая

Авантюра с российскими дронами вынудила приграничные страны ЕС вводить ряд ограничений, что вызвало уныние у китайских грузоперевозчиков. Но коснулось ли это почтовых отправлений?
В сортировочный центр Omniva посылки из Китая чаще всего прибывают грузовиками, поэтому остановка железнодорожного сообщения на доставку не влияет.
  • В сортировочный центр Omniva посылки из Китая чаще всего прибывают грузовиками, поэтому остановка железнодорожного сообщения на доставку не влияет.
  • Foto: Лийз Трейманн
Во время совместных учений «Запад» Россия–Беларусь Польша закрыла свою восточную границу с Беларусью, а ведь это один из основных железнодорожных маршрутов в направлении Китая. Кроме того, Finnair сообщила, что после инцидента с дронами ей пришлось отменить ряд рейсов в страны Балтии и Польшу.
Похожие статьи

Новости
  • 15.07.25, 06:00
Суровая реальность интернет-магазинов: жесткая конкуренция с Китаем и новые требования ЕС
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
Новости
  • 28.07.25, 19:00
Европейская комиссия усматривает нарушения в деятельности Temu
Штраф может составить 6% от общего оборота Temu
По предварительной оценке Европейской комиссии, торговая платформа Temu нарушает требование постановления о цифровых услугах, обязывающее надлежащим образом оценивать риски, связанные с распространением незаконной продукции в интернет-магазине.
Новости
  • 27.05.25, 12:53
ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений. Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
2
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
5
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
6
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Последние новости

Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Биржа
  • 16.09.25, 17:41
Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года
Новости
  • 16.09.25, 17:24
Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая
Новости
  • 16.09.25, 17:07
Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе
Mнения
  • 16.09.25, 16:23
Рауль Эаметс: у автодилеров сейчас очень трудные времена
  • KM
Content Marketing
  • 16.09.25, 16:04
Созданы для реальной жизни и готовые к будущему
Новости
  • 16.09.25, 15:50
Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»
Биржа
  • 16.09.25, 14:18
Евро растет по отношению к доллару: ориентир – крупнейший рост за четыре года

Сейчас в фокусе

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Эльконд Либман.
Mнения
  • 15.09.25, 08:04
Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

