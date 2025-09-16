Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая

В сортировочный центр Omniva посылки из Китая чаще всего прибывают грузовиками, поэтому остановка железнодорожного сообщения на доставку не влияет.
Foto: Лийз Трейманн
Во время совместных учений «Запад» Россия–Беларусь Польша закрыла свою восточную границу с Беларусью, а ведь это один из основных железнодорожных маршрутов в направлении Китая. Кроме того, Finnair сообщила, что после инцидента с дронами ей пришлось отменить ряд рейсов в страны Балтии и Польшу.
По статистике две трети жителей Эстонии совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах. Помимо жесткой ценовой конкуренции, эстонским продавцам пришлось приводить свои сайты в соответствие с недавно вступившими в силу требованиями цифровой доступности ЕС, иначе они рискуют получить денежный штраф до 20 000 евро. Но предприниматели не унывают и говорят, что выигрывают за счет надежности.
По предварительной оценке Европейской комиссии, торговая платформа Temu нарушает требование постановления о цифровых услугах, обязывающее надлежащим образом оценивать риски, связанные с распространением незаконной продукции в интернет-магазине.
В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений. Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.