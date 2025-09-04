Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ
Omniva недавно заключила пятилетнее партнерское соглашение с компанией Jetbeep, которая запускает серийное производство беспроводных посылочных автоматов, предназначенных для небольших сообществ, с целью создания новой сети по всей Эстонии.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в пятницу назначил членом совета государственной компании Eesti Post Анну Кыутс, которая неделю назад покинула пост финансового директора Swedbank.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.