Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,37%6 472,18
  • DOW 300,43%45 464,15
  • Nasdaq 0,3%21 562,08
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,68
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,37%6 472,18
  • DOW 300,43%45 464,15
  • Nasdaq 0,3%21 562,08
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,68
  • 04.09.25, 15:50

Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ

Omniva недавно заключила пятилетнее партнерское соглашение с компанией Jetbeep, которая запускает серийное производство беспроводных посылочных автоматов, предназначенных для небольших сообществ, с целью создания новой сети по всей Эстонии.
Omniva начала сотрудничество с Jetbeep, которая запускает серийное производство почтоматов для местных сообществ.
  • Omniva начала сотрудничество с Jetbeep, которая запускает серийное производство почтоматов для местных сообществ.
  • Foto: Omniva
Если первые почтоматы для пилотного проекта изготавливались поштучно, то теперь Jetbeep запускает для Omniva серийное производство таких устройств.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.06.25, 08:23
Министр устроит проверку бывшему правлению и совету Eesti Post
Министр Хендрик Йоханнес Террас вчера подписал решение о проведении специальной проверки в Eesti Post, сообщило министерство регионального развития и сельского хозяйства.
Новости
  • 08.05.25, 14:51
Госкомпании Omniva вместо выхода на биржу грозит урезание расходов
Чтобы частично приватизировать или вывести на биржу принадлежащую государству почтовую и курьерскую компанию Omniva, ее финансовые показатели должны существенно улучшиться.
Новости
  • 30.06.25, 13:10
Террас назначил в совет Eesti Post бывшего финансового директора Swedbank
Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас в пятницу назначил членом совета государственной компании Eesti Post Анну Кыутс, которая неделю назад покинула пост финансового директора Swedbank.
Новости
  • 19.08.25, 18:14
Omniva прекращает доставку посылок в США. Тысячи посылок застряли
Вместе с поднятием тарифов США должны были изменить и таможенные процедуры, однако до сих пор этого не сделали.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
2
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
3
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
4
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
5
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Новости
  • 04.09.25, 17:30
Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Новости
  • 04.09.25, 15:50
Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
Новости
  • 04.09.25, 14:04
Гросс активно строит новые магазины, но бюрократия вставляет палки в колеса
Mнения
  • 04.09.25, 13:27
Март Раамат: перед «зеленой» и финансовой бурей царит тревожное затишье

Сейчас в фокусе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025