В Нарве начало биться «редкоземельное сердце Европы»
19 сентября в Нарве состоялось торжественное открытие завода по производству редкоземельных постоянных магнитов канадской компании Neo Performance Materials. Это первый в Европе завод, выпускающий коммерческие объемы неодимовых магнитов для автомобильной промышленности. Ранее на европейском рынке доминировали китайские производители.
Перерезать ленточку на открытии завода NPM Narva пригласили сразу десять человек, сыгравших важную роль в его создании. На фото мэр Нарвы Катри Райк, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, CEO корпорации NPM Рахим Сулеман и представитель Еврокомиссии Майве Руте.
Foto: Liis Treimann
Высокотехнологичный завод был построен в рекордно короткие сроки и позиционируется как стратегически важный шаг для укрепления технологического суверенитета Европейского Союза и катализатор экономического преобразования региона Ида-Вирумаа.
Завод будет производить магниты NdFeB (неодим-железо-бор), необходимые для электродвигателей и генераторов, используемые в электромобилях, ветряных турбинах, робототехнике, дронах и других устройствах.
Магнитный суверенитет для ЕС
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, выступая на открытии завода, подчеркнул важность производства для всего Евросоюза: «Важность этой инвестиции критична. Во-первых, для Европы. Мы снижаем нашу зависимость от мировых производителей, поскольку очень большая доля постоянных магнитов производится за пределами Европы. Производя их здесь, мы укрепляем технологический суверенитет Европы.
Статья продолжается после рекламы
Во-вторых, для Эстонии, если это подтверждает нашу роль как сильной промышленной страны с квалифицированной рабочей силой. Эстония теперь редкоземельное сердце Европы».
Представитель генерального директората Европейской комиссии по внешним рынкам, промышленности и предпринимательству Майве Руте подчеркнула в Нарве, что открытие завода является символом европейских амбиций: «Сегодня мы являемся свидетелями, я считаю, большего, чем просто открытия завода. Мы являемся свидетелями европейской истории успеха и, действительно, Европы в действии».
Госпожа Руте также объяснила острую необходимость в таких производствах: «Китай производит более 90% мировых постоянных магнитов, – сказала Руте. – Без доступа к ним Европа не сможет обеспечить наш зеленый переход, цифровую трансформацию или наше будущее в сфере обороны».
Проект в Нарве поможет Европейскому Союзу достичь целей, поставленных в рамках Акта о критическом сырье, который предусматривает покрытие 40% спроса на стадии перерабатывающей промышленности внутри ЕС.
«Таким образом, этот объект здесь, в Нарве, в Эстонии, доказывает, что Европа может не только изобретать, но и производить», – сказала на открытии завода представительница Еврокомиссии.
Завод был запущен в производство в кратчайшие сроки, отвечая на потребности клиентов. Президент и генеральный директор Neo Performance Materials Рахим Сулеман подчеркнул скорость реализации: «Обещание дано, обещание выполнено. 500 дней строительства, 100 дней монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования».
Он также отметил, что компания сосредоточена на удовлетворении потребностей своих клиентов, которые требуют локализованных и надежных цепочек поставок: «Наши клиенты требуют локализованных цепочек поставок от знающих и надежных партнеров».
Статья продолжается после рекламы
Сулеман отметил, что сегодняшнее открытие – это только начало. Данный этап развития предприятия называется «Фаза 1А», и компания уже подготовила инфраструктуру для дальнейшего роста: «Мы построили значительную часть инфраструктуры для поддержки фазы 1B, которая означает производство 5000 тонн магнитов в год».
Обращаясь к коллективу, глава Neo Performance Materials выразил уверенность в успехе и амбициозность миссии: «Перед командой здесь, в Нарве, и нашей командой в управлении стоит одна из самых захватывающих и важных возможностей, которые многие из нас увидят за всю свою жизнь. Возможность изменить мир».
Один из крупнейших проектов справедливого перехода
Завод Neo Performance Materials получил часть необходимого финансирования из Фонда справедливого перехода ЕС (14,5 млн евро), а общие инвестиции в первую очередь завода составили около 100 млн евро.
По словам премьер-министра Михала, завод несет реальные перемены: «Первая фаза принесет 300 рабочих мест, а в ближайшие годы – до 1000. Это настоящая трансформация для региона».
Если эти планы реализуются, завод будет приносить Эстонии около миллиона евро налоговых поступлений в год.
Мэр Нарвы Катри Райк связывает появление завода с общим экономическим оживлением и надеется, что планы на тысячу новых рабочих мест действительно воплотятся. Райк отметила, что появление завода магнитов способствует появлению рядом других предприятий-поставщиков этого завода.
Руководитель по маркетингу и персоналу NPM Narva Ольга Зайцева сказала, что вопрос о масштабном расширении производства решится в следующем году.
Канадская компания закупает для Эстонии руду в Австралии
Канадской корпорации NPM в Эстонии также принадлежит завод по производству редких и редкоземельных элементов Silmet в Силламяэ. Нарвский завод получает сырье из австралийских рудников, которое перерабатывается и превращается в высокоэффективные магниты в Эстонии. Заказчиками выступают ведущие компании автопрома и производители ветряков в Германии, Франции и США.
Рахим Сулейман подчеркнул в своей речи, кто NPM (которому принадлежат заводы и в других странах, в т.ч. в Китае) ориентирован на действительно глобальные цепочки поставок.
В Нарве производят:
постоянные магниты из NdFeB (неодим-железо-бор), которые являются отраслевым стандартом для электродвигателей;
магниты для электрических и гибридных автомобилей (80% транспортных средств зависят от этой технологии);
магниты для ветряных турбин, датчиков, насосов, двигателей сидений и окон, вентиляторов охлаждения и т.д.;
новое поколение магнитов с меньшим содержанием тяжелых элементов для повышения эффективности и экологичности.
Прямо на пограничной реке, на корабле, курсирующем между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прошла бизнес-конференция, посвященная возможностям инвестирования в Ида-Вирумаа в нынешней экономической ситуации и в условиях напряженной международной обстановки. На борту корабля Caroline собрались более 70 человек.
Большинство проектов, финансируемых в Ида-Вирумаа из средств Фонда справедливого перехода общим объемом 340 млн евро, не удастся завершить в установленные сроки, в связи с чем государство планирует продлить срок использования этих средств до конца августа 2029 года.
Руководитель производства только что запущенного в работу завода магнитов NPM Narva Айвар Вирунен и мэр Нарвы Катри Райк сообщили, что ведут переговоры с некими партнерами, которые смогут обеспечивать завод дешевым электричеством и, возможно, будут полезны городу, страдающему от высоких цен на отопление.
Свежий обзор Tööstusuudised показывает, что в этом году в Эстонии строятся или находятся на стадии завершения 28 новых заводов и производственных зданий – на десять больше, чем в прошлом году, когда на карту было нанесено 18 производств.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.