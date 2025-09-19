Назад 19.09.25, 17:48 В Нарве начало биться «редкоземельное сердце Европы» 19 сентября в Нарве состоялось торжественное открытие завода по производству редкоземельных постоянных магнитов канадской компании Neo Performance Materials. Это первый в Европе завод, выпускающий коммерческие объемы неодимовых магнитов для автомобильной промышленности. Ранее на европейском рынке доминировали китайские производители.

Перерезать ленточку на открытии завода NPM Narva пригласили сразу десять человек, сыгравших важную роль в его создании. На фото мэр Нарвы Катри Райк, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, CEO корпорации NPM Рахим Сулеман и представитель Еврокомиссии Майве Руте.

Foto: Liis Treimann

Высокотехнологичный завод был построен в рекордно короткие сроки и позиционируется как стратегически важный шаг для укрепления технологического суверенитета Европейского Союза и катализатор экономического преобразования региона Ида-Вирумаа.

Завод будет производить магниты NdFeB (неодим-железо-бор), необходимые для электродвигателей и генераторов, используемые в электромобилях, ветряных турбинах, робототехнике, дронах и других устройствах.

Магнитный суверенитет для ЕС

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, выступая на открытии завода, подчеркнул важность производства для всего Евросоюза: «Важность этой инвестиции критична. Во-первых, для Европы. Мы снижаем нашу зависимость от мировых производителей, поскольку очень большая доля постоянных магнитов производится за пределами Европы. Производя их здесь, мы укрепляем технологический суверенитет Европы.

Завод за 600 дней

Завод был запущен в производство в кратчайшие сроки, отвечая на потребности клиентов. Президент и генеральный директор Neo Performance Materials Рахим Сулеман подчеркнул скорость реализации: «Обещание дано, обещание выполнено. 500 дней строительства, 100 дней монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования».

Он также отметил, что компания сосредоточена на удовлетворении потребностей своих клиентов, которые требуют локализованных и надежных цепочек поставок: «Наши клиенты требуют локализованных цепочек поставок от знающих и надежных партнеров».

Сулеман отметил, что сегодняшнее открытие – это только начало. Данный этап развития предприятия называется «Фаза 1А», и компания уже подготовила инфраструктуру для дальнейшего роста: «Мы построили значительную часть инфраструктуры для поддержки фазы 1B, которая означает производство 5000 тонн магнитов в год».

Обращаясь к коллективу, глава Neo Performance Materials выразил уверенность в успехе и амбициозность миссии: «Перед командой здесь, в Нарве, и нашей командой в управлении стоит одна из самых захватывающих и важных возможностей, которые многие из нас увидят за всю свою жизнь. Возможность изменить мир».

Один из крупнейших проектов справедливого перехода

Завод Neo Performance Materials получил часть необходимого финансирования из Фонда справедливого перехода ЕС (14,5 млн евро), а общие инвестиции в первую очередь завода составили около 100 млн евро.

По словам премьер-министра Михала, завод несет реальные перемены: «Первая фаза принесет 300 рабочих мест, а в ближайшие годы – до 1000. Это настоящая трансформация для региона».

Если эти планы реализуются, завод будет приносить Эстонии около миллиона евро налоговых поступлений в год.

Мэр Нарвы Катри Райк связывает появление завода с общим экономическим оживлением и надеется, что планы на тысячу новых рабочих мест действительно воплотятся. Райк отметила, что появление завода магнитов способствует появлению рядом других предприятий-поставщиков этого завода.

Руководитель по маркетингу и персоналу NPM Narva Ольга Зайцева сказала, что вопрос о масштабном расширении производства решится в следующем году.