Биржевые цены на электричество за неделю снизились на 40%

На минувшей неделе – с 15 по 21 сентября – средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 5,6 цента за киловатт-час.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 9,34 цента, биржевой тариф снизился на 40,8%, передает rus.err.ee.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе составила 5,3 цента. В Финляндии тариф был ниже – около 4 центов за киловатт-час.
Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.
