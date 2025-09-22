Назад 22.09.25, 11:45 Биржевые цены на электричество за неделю снизились на 40% На минувшей неделе – с 15 по 21 сентября – средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 5,6 цента за киловатт-час.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 9,34 цента, биржевой тариф снизился на 40,8%, передает rus.err.ee.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе составила 5,3 цента. В Финляндии тариф был ниже – около 4 центов за киловатт-час.

Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.