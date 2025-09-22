Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,00%6 664,36
  • DOW 300,00%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 1000,05%9 221,6
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,54
  22.09.25, 11:45

Биржевые цены на электричество за неделю снизились на 40%

На минувшей неделе – с 15 по 21 сентября – средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 5,6 цента за киловатт-час.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 9,34 цента, биржевой тариф снизился на 40,8%, передает rus.err.ee.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе составила 5,3 цента. В Финляндии тариф был ниже – около 4 центов за киловатт-час.
Следует учитывать, что к указанным ценам для конечных потребителей добавляются налог с оборота, а также различные сборы и акцизы.

