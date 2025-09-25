Оппозиция назвала бюджет недальновидным и несправедливым

Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
Чтобы усилить экономику и привести в порядок государственный бюджет, нужно переместить налоговое бремя со среднестатистической семьи на 10% самых богатых, пишет председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.