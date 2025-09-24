Госбюджет вырастет до 20 млрд евро

Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал представил проект государственного бюджета, который будет направлен в Рийгикогу.
Планируемый дефицит госсектора (центрального правительства, муниципалитетов и соцфондов) составит 4,5% ВВП, что укладывается в разрешенные ЕС рамки с учетом ускоренного роста оборонных расходов. Завтра премьер-министр Кристен Михал представит новый госбюджет Рийгикогу.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.
