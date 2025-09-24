Госбюджет вырастет до 20 млрд евро

Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии

На проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan 2026 премьер-министр Кристен Михал заявил, что экономика Эстонии возвращается к росту – пусть и скромному. «Если будут приняты правильные решения в бюджетной и налоговой политике, Эстония может стать одной из самых быстрорастущих экономик региона», – выразил надежду Михал.