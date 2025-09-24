Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,6%291,89
  • OMX Riga0,13%910,87
  • OMX Tallinn−0,11%1 949,78
  • OMX Vilnius0,33%1 238,68
  • S&P 500−0,55%6 656,92
  • DOW 30−0,19%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 100−0,16%9 208,82
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,5
  • 24.09.25, 12:00

Госбюджет вырастет до 20 млрд евро

Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал представил проект государственного бюджета, который будет направлен в Рийгикогу.
  Премьер-министр Эстонии Кристен Михал представил проект государственного бюджета, который будет направлен в Рийгикогу.
  • Foto: Liis Treimann
Планируемый дефицит госсектора (центрального правительства, муниципалитетов и соцфондов) составит 4,5% ВВП, что укладывается в разрешенные ЕС рамки с учетом ускоренного роста оборонных расходов. Завтра премьер-министр Кристен Михал представит новый госбюджет Рийгикогу.
Новости
  • 23.09.25, 11:02
Свежий прогноз Банка Эстонии: рост экономики будет быстрым, но зависит от заемных средств
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
На проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan 2026 премьер-министр Кристен Михал заявил, что экономика Эстонии возвращается к росту – пусть и скромному. «Если будут приняты правильные решения в бюджетной и налоговой политике, Эстония может стать одной из самых быстрорастущих экономик региона», – выразил надежду Михал.
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Предпринимательницу Реэт Рооз раздражает, как медленно в Эстонии развивается оборонная промышленность. По ее мнению, Эстония должна взять крупный заем, вооружиться и развить полноценную военную индустрию. «Мы должны найти в себе такую же волю к обороне, как у финнов, а не обсуждать недвижимость в Португалии».
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
2
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
3
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
4
Новости
  • 23.09.25, 06:00
Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
5
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
6
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения

Новости
  • 24.09.25, 12:35
Россия повышает налоги для финансирования войны
Новости
  • 24.09.25, 12:00
Госбюджет вырастет до 20 млрд евро
Новости
  • 24.09.25, 10:56
«В Эстонии эта отрасль вымерла». В Таллинне обанкротилось швейное предприятие
Новости
  • 24.09.25, 09:40
Мюллер: дефицит бюджета может вырасти втрое
Эпицентр
  • 24.09.25, 08:54
Партнеры загнали крупного собственника в угол: с силламяэским проектом не все пошло гладко
Новости
  • 24.09.25, 06:00
«Дом грехов»: как британский флот оборонял в Кадриорге кафе с борделем и нелегальной водкой
Новости
  • 23.09.25, 19:08
Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России

Крупнейший акционер Yolo Group – австралиец Тим Хит (справа), меньшая доля принадлежит также эстонцу Таури Тийтсаару.
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
Предприниматель Владислав Бобров считает, что сегодняшний рынок жилья в Эстонии непривлекателен.
Новости
  • 23.09.25, 06:00
Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
Компания Yummy доставляет к двери продукты вместе с рецептами. Однако клиенты обнаруживают, что неосознанно оформили подписку. Фото носит иллюстративный характер.
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Новости
  • 22.09.25, 19:36
Заседание Совбеза ООН: союзники Эстонии осудили действия России, Китай воздержался
По словам владельца Yolo Group Тима Хита, теперь в казино-бизнесе нужно выбирать между черным и белым.
Новости
  • 23.09.25, 19:08
Действия миллиардера привели к массовым сокращениям. Тим Хит отказывается от серого бизнеса и выходит на рынок Ближнего Востока
Владелец и руководитель Helmes Яан Пиллесар считает, что решения президента США Дональда Трампа вовсе не выгодны Соединенным Штатам.
Новости
  • 22.09.25, 18:22
Эстонский предприниматель: рост визовых сборов резко поднимет зарплаты в США
Основатель и руководитель Skeleton Таави Мадиберк в 2019 году показывал Äripäev свой завод рядом с Дрезденом. Теперь готов новый суперзавод под Лейпцигом, но массовое производство там еще не началось. А тот самый дрезденский завод уже закрыт.
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

