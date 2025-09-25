Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,04
  • OMX Riga0,68%913,26
  • OMX Tallinn−0,42%1 941,74
  • OMX Vilnius−0,01%1 236,51
  • S&P 5000,00%6 637,97
  • DOW 300,00%46 121,28
  • Nasdaq −0,33%22 497,86
  • FTSE 100−0,46%9 208,13
  • Nikkei 2250,27%45 754,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,08
  • 25.09.25, 15:05

Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
По данным Госпрокуратуры, с 2017 года Лобин поддерживал контакты с ФСБ, собирал и передавал в том числе сведения об обороне Эстонии, внутренней безопасности, деятельности силовых структур, учениях Сил обороны и Кайтселийта, а также о переходе на эстонское образование и готовности различных гоструктур к кризисам.
Государственный прокурор Трийну Олев-Аас подчеркнула, что подобная деятельность угрожает конституционному порядку Эстонии и карается многолетним тюремным заключением.
По оценке эстонских властей, Лобин действовал как инструмент российского влияния с целью дестабилизации эстонского общества, а через это – и стран ЕС и НАТО.

Статья продолжается после рекламы

Решение можно обжаловать в апелляционном порядке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

