Назад 25.09.25, 15:05 Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

По данным Госпрокуратуры, с 2017 года Лобин поддерживал контакты с ФСБ, собирал и передавал в том числе сведения об обороне Эстонии, внутренней безопасности, деятельности силовых структур, учениях Сил обороны и Кайтселийта, а также о переходе на эстонское образование и готовности различных гоструктур к кризисам.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас подчеркнула, что подобная деятельность угрожает конституционному порядку Эстонии и карается многолетним тюремным заключением.

По оценке эстонских властей, Лобин действовал как инструмент российского влияния с целью дестабилизации эстонского общества, а через это – и стран ЕС и НАТО.

Решение можно обжаловать в апелляционном порядке.