Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Andras Kralla
По данным Госпрокуратуры, с 2017 года Лобин поддерживал контакты с ФСБ, собирал и передавал в том числе сведения об обороне Эстонии, внутренней безопасности, деятельности силовых структур, учениях Сил обороны и Кайтселийта, а также о переходе на эстонское образование и готовности различных гоструктур к кризисам.
Государственный прокурор Трийну Олев-Аас подчеркнула, что подобная деятельность угрожает конституционному порядку Эстонии и карается многолетним тюремным заключением.
По оценке эстонских властей, Лобин действовал как инструмент российского влияния с целью дестабилизации эстонского общества, а через это – и стран ЕС и НАТО.
Статья продолжается после рекламы
Решение можно обжаловать в апелляционном порядке.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созвала Эстония, впервые за 34 года, в связи с нарушением Россией эстонской воздушной границы.
Россия вынуждена идти на повышение налогов, а также снижение льгот, следует из проекта бюджета на 2026 год. Предложено повысить ставку НДС до 22%, увеличить нагрузку на малый и средний бизнес, а также увеличить социальные взносы таких компаний. Дополнительные доходы «в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности». Это уже второе значительное повышение налогов в России за время полномасштабной войны против Украины. Владимир Путин обещал, что его не будет.
В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Заседание созвала Эстония, впервые за 34 года, в связи с нарушением Россией эстонской воздушной границы.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.