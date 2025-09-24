Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,64%291,77
  • OMX Riga−0,08%908,96
  • OMX Tallinn−0,18%1 948,38
  • OMX Vilnius0,23%1 237,41
  • S&P 500−0,55%6 656,92
  • DOW 30−0,19%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 100−0,06%9 217,98
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,6
  • 24.09.25, 12:35

Россия повышает налоги для финансирования войны

Россия вынуждена идти на повышение налогов, а также снижение льгот, следует из проекта бюджета на 2026 год. Предложено повысить ставку НДС до 22%, увеличить нагрузку на малый и средний бизнес, а также увеличить социальные взносы таких компаний. Дополнительные доходы «в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности». Это уже второе значительное повышение налогов в России за время полномасштабной войны против Украины. Владимир Путин обещал, что его не будет.
В России грядет повышение налогов, которого Путин обещал не допустить.
  • В России грядет повышение налогов, которого Путин обещал не допустить.
  • Foto: Unsplash
Правительство России обсуждает бюджет на пятый год войны. Минфин в среду внес свои предложения, которые имеют решающее значение, поскольку, как правило, принимаются и кабинетом министров, и парламентом. Одно из них – повысить ставку налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта, с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Это, а также другие изменения Налогового кодекса, нацелены «в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности», поясняет Минфин России.
НДС – одна из главных статей дохода федерального бюджета России. В 2024 году поступления от этого налога составляли 8,7 трлн рублей (из 36,7 трлн рублей, то есть 24%).
Как менялся НДС
НДС в России был введен в 1992 году и составлял 28%, однако уже через год ставка была снижена до 20%, а спустя 10 лет – до 18%. В 2018 году НДС решили вернуть на уровень 20%. Тогда Банк России оценивал вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п.
Помимо собственно повышения ставки, расширяется число плательщиков НДС. Порог годовой выручки, при которой его можно не платить, Минфин предложил снизить с 60 до 10 млн рублей.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, правительство РФ хочет отменить льготный тариф страховых взносов, действующий для малого и среднего бизнеса со времен пандемии ковида. «Пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне», – напоминает Минфин.
Это уже вторая масштабная налоговая реформа за время войны. Год назад в России решили ввести прогрессивную шкалу подоходного налога для физических лиц (НДФЛ), а также повысить налог на прибыль для бизнеса с 20% до 25%.
«Самое смешное, что год назад, когда власти расширяли прогрессию по НДФЛ и повышали тем самым налоговую нагрузку, они клялись не менять налоги до 2030 года. Есть даже отдельное поручение Путина на эту тему, – напоминает канал независимых журналистов Faridaily. – Власти обещали зафиксировать основные параметры налоговой системы (ставка НДС – безусловно, один из них) до 2030 года... По сути, это было одно из предвыборных обещаний Путина, когда он “переизбирался” на пятый срок в 2024-м».
