Россия повышает налоги для финансирования войны Россия вынуждена идти на повышение налогов, а также снижение льгот, следует из проекта бюджета на 2026 год. Предложено повысить ставку НДС до 22%, увеличить нагрузку на малый и средний бизнес, а также увеличить социальные взносы таких компаний. Дополнительные доходы «в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности». Это уже второе значительное повышение налогов в России за время полномасштабной войны против Украины. Владимир Путин обещал, что его не будет.

В России грядет повышение налогов, которого Путин обещал не допустить.

Правительство России обсуждает бюджет на пятый год войны. Минфин в среду внес свои предложения, которые имеют решающее значение, поскольку, как правило, принимаются и кабинетом министров, и парламентом. Одно из них – повысить ставку налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта, с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Это, а также другие изменения Налогового кодекса, нацелены «в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности», поясняет Минфин России.

НДС – одна из главных статей дохода федерального бюджета России. В 2024 году поступления от этого налога составляли 8,7 трлн рублей (из 36,7 трлн рублей, то есть 24%).

Как менялся НДС НДС в России был введен в 1992 году и составлял 28%, однако уже через год ставка была снижена до 20%, а спустя 10 лет – до 18%. В 2018 году НДС решили вернуть на уровень 20%. Тогда Банк России оценивал вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п.

Помимо собственно повышения ставки, расширяется число плательщиков НДС. Порог годовой выручки, при которой его можно не платить, Минфин предложил снизить с 60 до 10 млн рублей.

Кроме того, правительство РФ хочет отменить льготный тариф страховых взносов, действующий для малого и среднего бизнеса со времен пандемии ковида. «Пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне», – напоминает Минфин.

Это уже вторая масштабная налоговая реформа за время войны. Год назад в России решили ввести прогрессивную шкалу подоходного налога для физических лиц (НДФЛ), а также повысить налог на прибыль для бизнеса с 20% до 25%.