Роботы меняют логистику: для женщин находится больше работы

Производство серебра выше, чем у США, солидное по европейским меркам население и нефтеперерабатывающая компания, дающая 10% от ВВП, – эстонские предприниматели все чаще отзываются о Польше как о стране с самой конкурентоспособной экономикой Европейского союза. Как она этого достигла и чем привлекательна в глазах инвесторов, ДВ спросили у действующих на польском рынке эстонских бизнесменов и у самих поляков.