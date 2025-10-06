Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,4%6 742,8
  • DOW 30−0,19%46 668,01
  • Nasdaq 0,73%22 946,49
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,3
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,4%6 742,8
  • DOW 30−0,19%46 668,01
  • Nasdaq 0,73%22 946,49
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,3
  • 06.10.25, 14:11

Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков

Экономический спад немного упростил поиск работников с необходимыми навыками, однако более широкую проблему это не решило, рассказали руководители в передаче радио Äripäev «Tööandjate tund».
На фото: Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас.
  • На фото: Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас.
  • Foto: Andres Laanem
Вызванный нехваткой работников быстрый рост заработной платы стал одним из факторов, подрывающих конкурентоспособность экспортных производств.
«Хотя рабочая сила, возможно, теперь немного доступнее, дешевле она не стала. И не станет, это совершенно очевидно», – сказал член правления производителя стеклопакетов Glassense Маркус Кирсберг.
«Наша демографическая ситуация – это не краткосрочный кризис. То, какой будет ситуация в 2025-2026 годах можно было предсказать десятилетия назад. Для этого не нужно быть ясновидящим, достаточно посмотреть на статистику», – добавил руководитель Союза охранных компаний Эстонии Андре Лиллехет.

Статья продолжается после рекламы

Помимо стремительного роста расходов на оплату труда, беспокойство у экспортных компаний вызывают подорожание энергии и сырья, торговая война и протекционизм. О том, как развивать бизнес в таких сложных условиях, какие возможности эстонской экономики остаются неиспользованными и как повысить исторически низкий уровень чувства уверенности, в передаче рассказывают руководитель производителя флагштоков из стекловолокна Flagmore Риво Сисас, член правления Glassense Маркус Кирсберг и глава Союза охранных компаний Эстонии Андре Лиллехет.
Töökäte puudus surub tööstuste eksporditurul konkurentsist välja
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.10.25, 12:23
В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»
В электротехнической отрасли стало меньше как квалифицированных рабочих, так и инженеров, поскольку с этой сферой по-прежнему связаны устаревшие стереотипы, считают эксперты.
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
К сокращенным сотрудниками Yolo Group, особенно к IT-специалистам, проявляется большой интерес на рынке труда.
Новости
  • 26.09.25, 08:32
Взять подростка на работу станет сложнее. «В дальнейшем мы ждем только тех, кому больше 18»
Новые правила разрешают брать на работу гимназистов и учащихся профессиональных учебных заведений только до двух часов в день, если речь не идет о школьных каникулах.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
3
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
4
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
5
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
6
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу

Последние новости

Новости
  • 06.10.25, 17:49
Топ-менеджер Bolt: есть подозрения, что электросамокаты используют в наркоторговле
Новости
  • 06.10.25, 17:00
Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Новости
  • 06.10.25, 16:32
НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
Новости
  • 06.10.25, 14:11
Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
Новости
  • 06.10.25, 12:23
В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»

Сейчас в фокусе

«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
В автоколлекции, расположенной в Тарту, помимо американских автомобилей, теперь представлено и множество транспортных средств советской эпохи.
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Йоэль Острат
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
Хенри Рыйгас, Йоханнес Тампере и Сильвер Кесккюла запускают новый стартап во время своей первой очной встречи в рамен-ресторане в Таллинне.
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.10.25, 09:59
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров
Дополнено в 13.00
Среди причин роста биткоина и других криптоактивов называют, в том числе, политику США в отношении криптовалют, проводимую президентом Дональдом Трампом. 17 сентября в Вашингтоне в его честь временно установили статую, назвав Трампа «президентом биткоина».
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025