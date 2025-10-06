Назад 06.10.25, 14:11 Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков Экономический спад немного упростил поиск работников с необходимыми навыками, однако более широкую проблему это не решило, рассказали руководители в передаче радио Äripäev «Tööandjate tund».

На фото: Маркус Кирсберг, Андре Лиллелехт и Риво Сисас.

Foto: Andres Laanem

Вызванный нехваткой работников быстрый рост заработной платы стал одним из факторов, подрывающих конкурентоспособность экспортных производств.

«Хотя рабочая сила, возможно, теперь немного доступнее, дешевле она не стала. И не станет, это совершенно очевидно», – сказал член правления производителя стеклопакетов Glassense Маркус Кирсберг.

«Наша демографическая ситуация – это не краткосрочный кризис. То, какой будет ситуация в 2025-2026 годах можно было предсказать десятилетия назад. Для этого не нужно быть ясновидящим, достаточно посмотреть на статистику», – добавил руководитель Союза охранных компаний Эстонии Андре Лиллехет.

Помимо стремительного роста расходов на оплату труда, беспокойство у экспортных компаний вызывают подорожание энергии и сырья, торговая война и протекционизм. О том, как развивать бизнес в таких сложных условиях, какие возможности эстонской экономики остаются неиспользованными и как повысить исторически низкий уровень чувства уверенности, в передаче рассказывают руководитель производителя флагштоков из стекловолокна Flagmore Риво Сисас, член правления Glassense Маркус Кирсберг и глава Союза охранных компаний Эстонии Андре Лиллехет.