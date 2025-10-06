В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»

Профессия электрика часто сопровождается устаревшими стереотипами.
Foto: Erik Prozes
Исполнительный директор Союза предпринимателей в области электротехнических работ Каарель Янес и главный организатор молодежного фестиваля электроэнергетики Positron Юри Лууд полагают, что причина кроется в недостатке информации.
Член правления крупнейшего в Эстонии производителя электродвигателей Konesko Март-Ярво Хиртентреу уверен, что развитие промышленности в стране больше всего сдерживает нехватка квалифицированной рабочей силы и отсутствие целостного государственного подхода.
По словам ректора TalTech Тийта Ланда, по ряду специальностей, которым обучают в Таллиннском техническом университете, в Эстонии ощущается серьезный дефицит, и покрыть его только за счет местных студентов невозможно.