Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,37%6 740,6
  • DOW 30−0,27%46 633,77
  • Nasdaq 0,71%22 941,12
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,34
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,37%6 740,6
  • DOW 30−0,27%46 633,77
  • Nasdaq 0,71%22 941,12
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,34
  • 06.10.25, 12:23

В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»

В электротехнической отрасли стало меньше как квалифицированных рабочих, так и инженеров, поскольку с этой сферой по-прежнему связаны устаревшие стереотипы, считают эксперты.
Профессия электрика часто сопровождается устаревшими стереотипами.
  • Профессия электрика часто сопровождается устаревшими стереотипами.
  • Foto: Erik Prozes
Исполнительный директор Союза предпринимателей в области электротехнических работ Каарель Янес и главный организатор молодежного фестиваля электроэнергетики Positron Юри Лууд полагают, что причина кроется в недостатке информации.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.09.25, 17:04
Глава Konesko: промышленность Эстонии не сможет развиваться в условиях дефицита рабочей силы
Член правления крупнейшего в Эстонии производителя электродвигателей Konesko Март-Ярво Хиртентреу уверен, что развитие промышленности в стране больше всего сдерживает нехватка квалифицированной рабочей силы и отсутствие целостного государственного подхода.
Новости
  • 02.09.25, 16:07
Эстонская ИТ-компания активно ищет сразу нескольких специалистов. На какие должности сохраняется высокий спрос?
Эстонии по-прежнему не хватает опытных ИТ-специалистов, в то время как начинающие сотрудники ощущают на себе снижение объемов найма, пишет портал ITuudised.
Новости
  • 01.09.25, 16:34
Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов
По словам ректора TalTech Тийта Ланда, по ряду специальностей, которым обучают в Таллиннском техническом университете, в Эстонии ощущается серьезный дефицит, и покрыть его только за счет местных студентов невозможно.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
3
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
4
Mнения
  • 04.10.25, 10:25
Владимир Свет: риск коррупции не в народном бюджете, а в отношении центристов к Porto Franco
5
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
6
Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
Новости
  • 06.10.25, 17:49
Топ-менеджер Bolt: есть подозрения, что электросамокаты используют в наркоторговле
Новости
  • 06.10.25, 17:00
Milrem сокращает расходы, не исключены увольнения: «Обычный шаг после очень быстрого роста»
Новости
  • 06.10.25, 16:32
НКО Slava Ukraini решила не подавать иск против Йоханны-Марии Лехтме
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
Новости
  • 06.10.25, 14:11
Дефицит рабочих рук вытесняет эстонские промышленные предприятия с экспортных рынков
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
Новости
  • 06.10.25, 12:23
В Эстонии не хватает электриков: «Нам очень нужны молодые специалисты»

Сейчас в фокусе

«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
В автоколлекции, расположенной в Тарту, помимо американских автомобилей, теперь представлено и множество транспортных средств советской эпохи.
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Йоэль Острат
Новости
  • 05.10.25, 14:40
В Тарту закрылся ресторан, проработавший более 20 лет
Хенри Рыйгас, Йоханнес Тампере и Сильвер Кесккюла запускают новый стартап во время своей первой очной встречи в рамен-ресторане в Таллинне.
Новости
  • 05.10.25, 10:46
Стартап по борьбе с ИИ-мошенничеством привлек инвестиции от бизнес-ангелов
Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.10.25, 09:59
Работа аэропорта Вильнюса была приостановлена из-за воздушных шаров
Дополнено в 13.00
Среди причин роста биткоина и других криптоактивов называют, в том числе, политику США в отношении криптовалют, проводимую президентом Дональдом Трампом. 17 сентября в Вашингтоне в его честь временно установили статую, назвав Трампа «президентом биткоина».
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025