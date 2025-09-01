Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 01.09.25, 16:34

Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов

По словам ректора TalTech Тийта Ланда, по ряду специальностей, которым обучают в Таллиннском техническом университете, в Эстонии ощущается серьезный дефицит, и покрыть его только за счет местных студентов невозможно.
Тийт Ланд, избранный в этом году на второй срок ректором TalTech.
  • Тийт Ланд, избранный в этом году на второй срок ректором TalTech.
  • Foto: Liis Treimann
В эфире передачи радио Äripäev Ланд высказал мнение, что иностранные студенты, особенно обучающиеся в магистратуре, могли бы оставаться на местном рынке труда и восполнять этот недостаток.
