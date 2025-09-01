Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов

Пора спросить себя: действительно ли мы в Эстонии обучаем тому, чему следует – на нужном уровне и правильным способом? В противном случае мы и дальше будем воспроизводить парадокс, при котором страна одновременно сталкивается и с безработицей, и с дефицитом рабочей силы, пишет ректор Эстонского университета предпринимательства Mainor Андрус Педай.