Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов
По словам ректора TalTech Тийта Ланда, по ряду специальностей, которым обучают в Таллиннском техническом университете, в Эстонии ощущается серьезный дефицит, и покрыть его только за счет местных студентов невозможно.
Университет не должен выдавать готового специалиста, а обязан дать широкопрофильное образование и умение учиться и адаптироваться, рассуждали ректор Эстонской академии художеств Хилкка Хийоп и ректор Таллиннского университета Тыну Вийк в утренней программе радио Äripäev.
По данным Департамента статистики, в первом квартале безработица в Эстонии установила рекорд за последние 12 лет. Однако виной тому не только затянувшийся экономический спад. Причина кроется также в нехватке квалифицированной рабочей силы; работодатели и рады бы нанять нужных специалистов, но их нет, а неподходящие кадры пополняют печальную статистику.
Пора спросить себя: действительно ли мы в Эстонии обучаем тому, чему следует – на нужном уровне и правильным способом? В противном случае мы и дальше будем воспроизводить парадокс, при котором страна одновременно сталкивается и с безработицей, и с дефицитом рабочей силы, пишет ректор Эстонского университета предпринимательства Mainor Андрус Педай.
В 2024 году индийцам стало труднее получить рабочую или учебную визу в Эстонии, участились отказы. Университеты, руководители бизнеса и организаторы мероприятий подозревают, что Эстония ужесточила миграционную политику в отношении выходцев из Индии.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.