Эстонский производитель мебели ушел в убыток на миллион евро
Эстонская мебельная компания Softrend по итогам прошлого года ушла в убыток более чем на миллион евро. При этом руководитель фирмы Йоонатан Винкель пообещал, что в этом году убыток будет погашен, и бизнес вновь выйдет в прибыль.
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.