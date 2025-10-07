Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,08%6 734,66
  • DOW 30−0,14%46 629,62
  • Nasdaq −0,04%22 932,87
  • FTSE 1000,00%9 478,34
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,67
  • 07.10.25, 17:18

Эстонский производитель мебели ушел в убыток на миллион евро

Эстонская мебельная компания Softrend по итогам прошлого года ушла в убыток более чем на миллион евро. При этом руководитель фирмы Йоонатан Винкель пообещал, что в этом году убыток будет погашен, и бизнес вновь выйдет в прибыль.
Руководитель компании Йоонатан Винкель. Основные экспортные рынки Softrend – Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Великобритания. Находящийся в Финляндии салон было решено закрыть.
  Руководитель компании Йоонатан Винкель. Основные экспортные рынки Softrend – Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Великобритания. Находящийся в Финляндии салон было решено закрыть.
  • Foto: Raul Mee
Новости
  • 20.09.25, 11:36
Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро
И планирует открыть производство в США
Производитель мебели Wermo, претендующий на звание «Экспортер года 2025», реализовал через платформу Amazon свыше 8000 изделий на сумму около 3 миллионов евро.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Харьюский уездный суд объявил банкротство производителя мебели Enima Trade. Еще в прошлом году владелец надеялся спасти компанию с помощью долгосрочных партнеров и санации.
Новости
  • 12.09.25, 13:54
Йыхвиский производитель и экспортер кухонной мебели обанкротился
Спад на строительном рынке Финляндии привел к банкротству йыхвиской компании по производству мебели AS Fortem Grupp. Теперь банкротный управляющий ищет для активов нового владельца.
Новости
  • 26.09.25, 09:58
Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
3
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
4
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
5
Новости
  • 06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
6
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов

Биржа
  • 07.10.25, 17:42
Финансируемый Яаном Таллинном ИИ-стартап начал сотрудничество с американской биржевой компанией
Новости
  • 07.10.25, 17:18
Эстонский производитель мебели ушел в убыток на миллион евро
Новости
  • 07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Новости
  • 07.10.25, 15:21
В парке оборонной промышленности в Пярнумаа начнут работать Frankenburg и британская компания
Новости
  • 07.10.25, 14:28
ЕС намерен ограничить передвижение российских дипломатов
Новости
  • 07.10.25, 14:06
20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
Биржа
  • 07.10.25, 12:29
Novaturas: единоличный контроль возможен и при владении 33% акций

Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Объемы компании Docs Nordic, которой владеет Яанус Тенсинг и которая занимается автомобильным бизнесом уже тридцать лет, за год сократились втрое. Тем не менее предприниматель сохраняет оптимизм: экономика, по его словам, всегда развивается волнообразно.
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес признаёт, что с точки зрения функционирования демократии смена власти, возможно, и полезна, но с точки зрения управления — определённо нет.
Новости
  • 06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
Основатель судостроительной компании LTH-Baas Александр Малюгин.
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
«Экономическая ситуация по-прежнему напряженная, и на ИТ-рынке царит выжидательное настроение», – отметил крупный собственник и генеральный директор Uptime Ээро Тохвер.
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.
Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Деловые ведомости

