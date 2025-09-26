Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.
В отдельном заявлении Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все грузовики иностранного производства. По его словам, эта мера должна поддержать американских производителей, среди которых он назвал Peterbilt, Kenworth, Freightliner и Mack Trucks. Свое решение американский лидер обосновал, в числе прочего, соображениями «национальной безопасности», передает DW.
Агрессивная торговая политика
Для мебели предусмотрены различные ставки – кухонные гарнитуры, мойки и сопутствующие товары будут облагаться пошлиной в размере 50 процентов, мягкая мебель – 30 процентов.
За последние месяцы Трамп резко ужесточил тарифную политику в отношении многих торговых партнеров. Чтобы избежать еще более высоких пошлин и обеспечить предсказуемость, Евросоюз согласился на общий тариф в 15 процентов, который применяется с 7 августа для большинства товаров.
В четверг США с задержкой снизили пошлины на автомобили из ЕС, установив их на уровне 15 процентов задним числом с 1 августа – вместо прежних 27,5 процента. Тем не менее этот уровень остается выше, чем до прихода Трампа к власти. На сталь и алюминий Соединенные Штаты по-прежнему взимают 50-процентный тариф.
