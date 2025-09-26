Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,24%290,83
  • OMX Riga0,39%910,66
  • OMX Tallinn−0,11%1 938,4
  • OMX Vilnius0,07%1 237,45
  • S&P 500−0,5%6 604,72
  • DOW 30−0,38%45 947,32
  • Nasdaq −0,5%22 384,7
  • FTSE 1000,29%9 240,92
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%97,6
  • 26.09.25, 09:58

Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт лекарств, грузовиков и мебели. С 1 октября на все брендированные и запатентованные медикаменты будет действовать 100-процентный тариф, если компании не построят производственные мощности на территории США, сообщил он в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Brian Jason
В отдельном заявлении Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все грузовики иностранного производства. По его словам, эта мера должна поддержать американских производителей, среди которых он назвал Peterbilt, Kenworth, Freightliner и Mack Trucks. Свое решение американский лидер обосновал, в числе прочего, соображениями «национальной безопасности», передает DW.
Агрессивная торговая политика
Для мебели предусмотрены различные ставки – кухонные гарнитуры, мойки и сопутствующие товары будут облагаться пошлиной в размере 50 процентов, мягкая мебель – 30 процентов.

Статья продолжается после рекламы

За последние месяцы Трамп резко ужесточил тарифную политику в отношении многих торговых партнеров. Чтобы избежать еще более высоких пошлин и обеспечить предсказуемость, Евросоюз согласился на общий тариф в 15 процентов, который применяется с 7 августа для большинства товаров.
В четверг США с задержкой снизили пошлины на автомобили из ЕС, установив их на уровне 15 процентов задним числом с 1 августа – вместо прежних 27,5 процента. Тем не менее этот уровень остается выше, чем до прихода Трампа к власти. На сталь и алюминий Соединенные Штаты по-прежнему взимают 50-процентный тариф.
Новости
  • 26.09.25, 06:00
«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»
Ставка президента США на то, что европейские компании начнут перебазировать свои производства в Америку под давлением пошлин, оказалась проигрышной, считает директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио. Большинство бизнесменов, напротив, планируют уменьшать свою зависимость от американского рынка.
Новости
  • 24.09.25, 17:05
Еврокомиссия намерена ввести пошлины на импорт российской нефти
Глава Еврокомиссии объявила о намерении ввести пошлины на импорт российской нефти в Евросоюз, чтобы полностью прекратить его к концу года. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новая мера направлена прежде всего на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать сырье у Москвы, передает DW.
Новости
  • 22.09.25, 18:22
Эстонский предприниматель: рост визовых сборов резко поднимет зарплаты в США
Введенный Дональдом Трампом чрезвычайно высокий сбор за рабочие визы H-1B не затронет эстонские компании, имеющие офисы в США, однако может значительно поднять уровень зарплат на американском рынке труда.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
6
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем

Биржа
  • 26.09.25, 10:48
Акции Tesla упали: продажи компании в Европе разочаровали инвесторов
Новости
  • 26.09.25, 09:58
Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель
Mнения
  • 26.09.25, 08:43
Кредиты на оборону: меньшее зло или шанс на рост?
Новости
  • 26.09.25, 08:32
Взять подростка на работу станет сложнее. «В дальнейшем мы ждем только тех, кому больше 18»
Новости
  • 26.09.25, 06:00
«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»
Новости
  • 25.09.25, 19:31
Правительство России объявило о продлении запрета на вывоз бензина до конца года
Новости
  • 25.09.25, 19:23
Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии за €275 млн
Новости
  • 25.09.25, 18:25
Эстонская оборонная промышленность показала себя на выставке: компании готовятся к производству

Условия досрочного погашения могут отличаться в зависимости от типа кредита.
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
Платить автомобильный налог готовы далеко не все. Поскольку его перспективы не были понятны, люди стремились любым способом его избежать.
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
Компания Lekpas из Клайпеды обанкротилась в августе, а месяц спустя та же участь постигла другую транспортную фирму из Клайпеды – Junitra.
Новости
  • 25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Основатель Enima Trade Индрек Рейтсак говорил о санации и подаче заявления о банкротстве также в передаче «Kuum tool» на радио Äripäev.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

