Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв

Успех JYSK, возглавившей в этом году ТОП компаний розничной торговли, основан на последовательной работе по повышению качества и уровня обслуживания. Компания расширила свои логистические возможности и крайне серьезно относится к обслуживанию клиентов — руководство детально изучает каждый отзыв покупателей.
- Коммерческий директор JYSK в странах Балтии Айнарс Звирбулис.
- Foto: Jysk
«Обслуживание — это наша ключевая ценность: руководство лично просматривает каждый отзыв, будь то в интернете или в магазине, — прокомментировал коммерческий директор JYSK в странах Балтии Айнарс Звирбулис. – Хотя ситуация на рынке сейчас сложная и год был непростым, мы продолжаем развивать ассортимент, чтобы ежедневно обеспечивать клиентов надежным качеством, низкими ценами и хорошими предложениями».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.