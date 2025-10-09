Назад 13.10.25, 18:22 Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв Успех JYSK, возглавившей в этом году ТОП компаний розничной торговли, основан на последовательной работе по повышению качества и уровня обслуживания. Компания расширила свои логистические возможности и крайне серьезно относится к обслуживанию клиентов — руководство детально изучает каждый отзыв покупателей.

Коммерческий директор JYSK в странах Балтии Айнарс Звирбулис.

Foto: Jysk

«Обслуживание — это наша ключевая ценность: руководство лично просматривает каждый отзыв, будь то в интернете или в магазине, — прокомментировал коммерческий директор JYSK в странах Балтии Айнарс Звирбулис. – Хотя ситуация на рынке сейчас сложная и год был непростым, мы продолжаем развивать ассортимент, чтобы ежедневно обеспечивать клиентов надежным качеством, низкими ценами и хорошими предложениями».