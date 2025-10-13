Стартап со средней зарплатой в 4300 евро намерен выбраться из миллионных убытков за год
Эстонский стартап Woola, производящий упаковку из овечьей шерсти, рассчитывает выйти из убытков в размере 1,5 миллиона евро к середине следующего года. Несмотря на убытки, средняя зарплата в компании в прошлом году превысила 4300 евро.
Woola рассчитывает, что благодаря недавно подписанному инвестиционному соглашению сможет выйти в прибыль к третьему кварталу следующего года. На фото – основатели компании Woola (слева направо) Катрин Кабун, Анна-Лийза Палату и Евгений Ширай.
Foto: Paula Pärnaste / Woola
