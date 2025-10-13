Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,89
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 1000,16%9 442,87
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,89
  • 13.10.25, 16:29

Стартап со средней зарплатой в 4300 евро намерен выбраться из миллионных убытков за год

Эстонский стартап Woola, производящий упаковку из овечьей шерсти, рассчитывает выйти из убытков в размере 1,5 миллиона евро к середине следующего года. Несмотря на убытки, средняя зарплата в компании в прошлом году превысила 4300 евро.
Woola рассчитывает, что благодаря недавно подписанному инвестиционному соглашению сможет выйти в прибыль к третьему кварталу следующего года. На фото – основатели компании Woola (слева направо) Катрин Кабун, Анна-Лийза Палату и Евгений Ширай.
  • Woola рассчитывает, что благодаря недавно подписанному инвестиционному соглашению сможет выйти в прибыль к третьему кварталу следующего года. На фото – основатели компании Woola (слева направо) Катрин Кабун, Анна-Лийза Палату и Евгений Ширай.
  • Foto: Paula Pärnaste / Woola
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.02.24, 12:41
«Стартапы видят возможности там, где другие видят проблемы». Названы самые успешные стартапы года
Вчера вечером на мероприятии Estonian Startup Awards были выбраны самые успешные стартапы прошлого года, а также назначен новый глава Общества основателей (Asutajate Selts).
Новости
  • 17.12.20, 15:32
Основатели Bolt и Pipedrive инвестировали в экологически чистую пузырчатую упаковку
Компания Woola, которая занимается производством экологически чистой пузырчатой упаковки из остатков шерсти, привлекла 450 000 евро для расширения производства и выхода на зарубежные рынки.
Подсказка
  • 07.07.25, 12:31
Получивший субсидию бизнесмен: даже в маленькой Эстонии можно создавать инновации, меняющие мир
Смотрите, какие фирмы получили субсидии на прикладные исследования
Местные предприниматели, получившие от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) субсидии на прикладные исследования, приступили к разработке инновационных, глобально конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью и рассказали о своих планах освоения грантов.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
2
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
3
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
4
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
5
Новости
  • 12.10.25, 14:28
Студия для проведения праздников объявила о закрытии
6
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым

Последние новости

Новости
  • 13.10.25, 18:34
ЕС снизит или отменит пошлины на ряд агропродуктов Украины
Новости
  • 13.10.25, 18:22
Победитель ТОПа розничной торговли: руководство лично проверяет каждый отзыв
ТОП
  • 13.10.25, 17:42
ТОП автодилеров: прибыль прошлогоднего лидера резко снизилась
Новости
  • 13.10.25, 17:05
Крупнейшая партия потратила на избирательную кампанию почти миллион евро
Крупнейшее пожертвование – 100 000 евро
Новости
  • 13.10.25, 16:29
Стартап со средней зарплатой в 4300 евро намерен выбраться из миллионных убытков за год
Новости
  • 13.10.25, 16:25
Перешедший в руки тартуских бизнесменов крупный пищевик показал сильный результат
Подсказка
  • 13.10.25, 16:00
Работник, не получивший премию, потребовал 500 евро за моральный ущерб
Новости
  • 13.10.25, 15:38
Крупнейший в мире круизный лайнер теперь получает двигатели из Эстонии. ABB: «Нам нужно еще 40 человек»

Сейчас в фокусе

«Я определенно возьму перерыв, это было утомительно», – признался итальянец Микеле Парруччи, в течение десяти лет управлявший тремя ресторанами на Хийумаа.
Новости
  • 12.10.25, 12:36
Итальянец продает знаменитую на Хийумаа пиццерию и закрывает еще два ресторана
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:10
Amazon тайно открыла офис в Таллинне
В этом году Керт Кинго была окончательно признана виновной в суде.
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин. Войдя в отель The Burman, попадаешь в классический пример ар-деко: золото, симметричные узоры, функциональный ностальгический футуризм, местами – элементы модерна.
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
Хозяин Minibarrel Ааре Конт и хозяйка Майя Оямаа делают в своем деле большой шаг вперед – с помощью знаний, полученных от внуков.
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес – золотая жила. Это не так»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 12.10.25, 14:28
Студия для проведения праздников объявила о закрытии
EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Фото иллюстративное.
Новости
  • 12.10.25, 11:13
Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025